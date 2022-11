odemykáme >>>

Investiční skupina Hartenberg, ve které má majoritu svěřenský fond Andreje Babiše SynBiol, zažívá nejaktivnější rok od svého založení. „Jsme tak trochu na křižovatce. Na konci června jsme prodali minoritu ve FutureLife a od té doby hledáme, kam peníze z transakce umístit. V souhrnu jde asi o sto milionů eur. Letos jsme dokončili už deset akvizic, což je nejvíc v historii skupiny,“ říká zakladatel Hartenbergu Jozef Janov.

Skokové zlevnění státních dluhů, jaké Česko léta nezažilo. Zhruba taková je realita posledních dvou týdnů na dluhopisových trzích. Během neobvykle krátké doby se totiž přibližně o pětinu propadl výnos požadovaný investory za půjčku českému státu. V rozhodující míře zlevnilo státní financování v průběhu uplynulého týdne. Obdobně intenzivní obrat z pohledu státu k lepšímu nastal naposledy během tržního kolapsu na počátku pandemie v roce 2020. Důvodem je nový názor investorů na inflaci. Ta by měla být podstatně méně palčivá, než se doposud předpokládalo.

Výrobce světoznámé trhaviny Semtex či takzvaných hnacích náplní pro dělostřeleckou munici ráže NATO, po níž kvůli válce na Ukrajině strmě roste poptávka, může získat strategického partnera z domácího zbrojařského hřiště. Do akciové společnosti Explosia plně ovládané státem chce významně investovat a případně kapitálově vstoupit majitel Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad. Posílil by tak svůj byznys. Jako důvod uvádí nespokojenost s tím, jak továrna na výbušniny plní zakázky. Plyne to ze Strnadova dopisu adresovaného premiérovi a ministrům průmyslu a obchodu, financí a obrany. Jeho kopii má deník E15 k dispozici.

Další články z prémiového obsahu:

Prognózy kurzu české koruny vůči euru jsou v ročním výhledu plné extrémů. Jak uvádí dvanáctka analýz vydaných v uplynulém měsíci a monitorovaných agenturou Bloomberg, česká měna může mít na podzim příštího roku zásadně odlišnou hodnotu než současných 24 korun a dvacet haléřů za euro. Zvěstovatelé tvrdé české měny soudí, že koruna bude za rok proti euru zhruba o šest procent silnější. Hrobaři koruny naopak sázejí na to, že Čechům se dovolené v eurozóně kvůli slabé měně až o čtrnáct procent prodraží. Očekávaný vývoj české ekonomiky v kombinaci se zahraničními centrálními bankéři hekticky krotícími inflaci přitom nahrává spíše druhému z táborů.

Tuzemské začínající podniky se připojují ke světovému trendu, v jehož rámci si rizikový kapitál všímá potenciálu takzvaných no-code a low-code nástrojů. Ty se liší od tradičního vývoje softwaru tím, že umožňují tvořit aplikace bez znalosti programování. Vše si stačí „naklikat“ ve webovém prohlížeči. Tuzemské no-code projekty sbírají první investice a došlo už také na první miliardovou akvizici.

Je to už bezmála dva roky, co známý britský investor a spoluzakladatel bostonské investiční firmy GMO Jeremy Grantham varoval před tvořící se superbublinou, upířím trhem a kolapsem cen amerických akcií. Vývoj tomuto nutno říci permanentnímu pesimistovi dává přinejmenším částečně za pravdu.

Vypadá to jako spor s velkými dopady na byznys. V Česku funguje řada průkopnických firem v oblasti virtuálních měn, zároveň je pro kryptopodnikatele velký problém otevřít si v místní bance účet. „Od klientů a kamarádů vím, že případů, kdy má banka nějakým způsobem problém s kryptem, existují kvanta,“ říká v rozhovoru advokát a spoluzakladatel společnosti Blockchain Legal Radim Kozub. Situaci podle něj může aspoň částečně změnit přijetí komplexní evropské regulace kryptoaktiv s názvem MiCA (Markets in Crypto-Assets). Norma prý může paradoxně znamenat pro Česko šanci, aby svůj význam na kryptoměnové mapě světa ještě posílilo. Téma regulace a důvěryhodnosti byznysu kolem kryptoměn ještě nabývá na důležitosti po pádu burzy FTX.

Nic samozřejmě neroste do nebe, leccos přesto roste zatraceně vysoko. Akciové investory pochopitelně zajímá, jak vysoko může ta která akcie jít. Wall Street – protože investovat jinde je skoro zbytečné – je momentálně vyždímaná letošním propadem a ceny mohou být v některých případech možná i velmi zajímavé. Rozhodli jsme se podívat na akcie, které mají do roka a do dne nejvyšší růstový potenciál. Ne, zdrojem nebyla kávová sedlina nebo mystická dojmologie, nýbrž platná analytická doporučení pro konkrétní akcie a jejich cílové ceny. Přísliby neznějí špatně a „pouhý“ dvojnásobný růst by byl na této soupisce zklamáním, když nejvíce vzývaná akcie atakuje čtyřsetprocentní růstový potenciál.