Zelenskyj přiletěl do Washingtonu, vystoupí v Kongresu | E15.cz

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dorazil do Washingtonu, kde se setká s americkým prezidentem Joem Bidenem a měl by také vystoupit v Kongresu. Jde o první zahraniční cestu ukrajinského prezidenta od únorového vpádu ruských sil do jeho vlasti. Očekává se, že si domů poveze příslib dlouho požadovaného systému protiraketové obrany Patriot. Biden má podle agentury Bloomberg ohlásit pomoc Kyjevu za téměř dvě miliardy dolarů, zhruba 46 miliard korun. Zelenskyj se pokusí přesvědčit Kongres, aby Spojené státy v podpoře jeho země pokračovaly.