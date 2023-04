VIDEO DNE: FBI zatkla mladíka zodpovědného za únik tajných dokumentů z Pentagonu | e15.cz

Selhala Bidenova administrativa? Největší únik tajných dokumentů za posledních 10 let, který se řeší už od minulého týdne, totiž nejspíš způsobil pouze 21 letý mladík jménem Jack Teixeir, který se živí jako letec národní gardy, informovaly The New York Times. Ten vedl chatovací skupinu, která pod názvem Thug Shaker Central sdružovala asi 20 až 30 mladých milovníků zbraní a videoher, kteří mezi sebou sdíleli i rasistické memy. Tajné dokumenty odhalují citlivé informace spojené s válkou Ruska na Ukrajině, ale nejen to. Týkají se i indormací o západních státech.