VIDEO DNE: Pavlovi poradím, ale být účetní na Hradě nemohu, není to moje specializace, říká Nerudová | E15.cz

Danuše Nerudová, která se v prvním kole prezidentských voleb umístila jako třetí, se rozhodla podpořit kandidáta Petra Pavla. Poskytne mu billboardy, které má zaplacené do konce ledna, ale i své dobrovolníky. Spolu pak budou pořádat i některé akce. Cílem je společně porazit Andreje Babiše, kterého Nerudová označila jako zlo. Čemu by se podle ní měl věnovat Pavel jako prezident? A poradila by Petru Pavlovi, pokud by se stal prezidentem? Zjistíte ve videu.