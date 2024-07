Po loňském zpřísnění podmínek pro předčasný odchod do důchodu nemají šedesátníci zvažující dřívější ukončení ekonomických aktivit na plný úvazek v podstatě o čem přemýšlet. Tedy v případě, že si alespoň deset let spoří na penzi a „mají bokem“ několik set tisíc korun. Pak je výhodným řešením takzvaný předdůchod, což je něco jiného než předčasný důchod. Například proto, že není krácena později přiznaná starobní penze vyplácená státem až do smrti.

Úspěch, kterého dosáhl FlixBus na silnicích, by německá mateřská skupina Flix ráda zopakovala také na kolejích. FlixTrain expanduje v Německu a poohlíží se také do Česka. Budovat nového dopravce od nuly by však zabralo příliš času. Nabízí se proto přelakovat některé již zavedené značky nazeleno. Třeba žluté vlaky RegioJetu podnikatele Radima Jančury. „Byli bychom hloupí, kdybychom neměli zájem,“ říká Pavel Prouza, ředitel FlixBusu pro Česko, Slovensko a Maďarsko. V rozhovoru pro e15 popisuje také to, proč experiment s často se porouchávajícími elektrobusy přestává dávat smysl, jak bude FlixBus agresivnější s novým spoluvlastníkem v zádech a proč se budou ceny jízdenek odvíjet ne od sedmi, ale nově až od stovky cenových pater.

Opuštěný brownfield po bývalé ocelárně Poldi Kladno čeká brzy proměna. Na rozsáhlé části areálu patřící investiční skupině RSJ začal developer Panattoni letos v létě s výstavbou průmyslových hal. Jde o jeden z několika projektů, které by měly probudit k životu kdysi slavnou Poldovku, jež tvoří třetinu rozlohy středočeského Kladna. Přeměna historicky významného průmyslového území někdejší Poldovky by měla podle investorů i zástupců města přinést nové ekonomické příležitosti pro region. Skupina RSJ zde chce za tři miliardy korun postavit do roku 2025 dvě rozsáhlé průmyslové haly.

Stát na prahu historického milníku s sebou obvykle nese jednu nepříjemnou vlastnost, a totiž že pozorovatel si toho velmi často nebývá vědom. A nedokáže se na tento moment předznamenávající novou éru včas adaptovat. Burziánskou mentalitou bychom jednoduše řekli, že pozorovatel nedokáže situaci včas zobchodovat, protože unikátnost okamžiku pochopí až zpětně v budoucnu. A to už je pochopitelně pozdě na to lovit nějaké ty žhavé akciové „bargains“. Před jedním historickým milníkem přitom právě stojíme a ne všichni jej zatím dokázali mentálně dohlédnout.

Byznys Liberty Ostrava se začíná rozpadat na kusy. Její dceřiná firma Liberty Engineering Products Ostrava (LEPO), která provozuje slévárny a kalírny, je už třetí společností z ostravského holdingu v insolvenčním řízení. Návrh na insolvenci LEPO v úterý schválil Krajský soud v Ostravě. Firma se 180 zaměstnanci, která má zákazníky i mimo mateřskou skupinu, dluží po splatnosti jednotky milionů včetně záloh na sociální a zdravotní pojištění. LEPO v návrhu na insolvenci píše, že do problémů se firma dostala kvůli finančním problémům mateřské společnosti Liberty, na které je významně závislá.

Bylo těsně před koncem roku 2023 a necelá stovka zaměstnanců skláren v Květné v Bílých Karpatech na česko-slovenském pomezí měla v rukou výpovědi. Osud dalšího ze sklářských podniků v zemi se zdál být neodvratný. Pak ale do firmy vstoupil moravský rodinný holding AF Group Jozefa Anovčína společně s MHS Partners místopředsedy představenstva pražské fotbalové Sparty Dušana Svobody. Po zhruba půl roce pod novým vedením míří firma do černých čísel.