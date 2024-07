Po loňském zpřísnění podmínek pro předčasný odchod do důchodu nemají šedesátníci zvažující dřívější ukončení ekonomických aktivit na plný úvazek v podstatě o čem přemýšlet. Tedy v případě, že si alespoň deset let spoří na penzi a „mají bokem“ několik set tisíc korun. Pak je výhodným řešením takzvaný předdůchod, což je něco jiného než předčasný důchod. Například proto, že není krácena později přiznaná starobní penze vyplácená státem až do smrti.

V posledních dvou letech se zájem o předdůchod zvyšuje, plyne z údajů penzijních společností. Využívání tohoto nástroje bude po schválení vládní reformy, která posune důchodový věk nad hranici 65 let, velmi pravděpodobně mnohem častější než dosud.

„U předdůchodů vidíme konstantní nárůst. Každý rok přibude pět set až tisíc lidí, kteří se tuto možnost rozhodnou využít,“ uvedl mluvčí Asociace penzijních společností Jan Sedláček.

V roce 2013, kdy bylo zavedeno doplňkové penzijní spoření, požádaly o předdůchod jen necelé tři stovky lidí. Ke konci loňského roku jich už bylo téměř 6200. V posledních dvou letech se počty předdůchodců zvedly zhruba o tisícovku ročně. Potenciálně se mohou znásobit, jak dokládají údaje o střadatelích. Ke konci letošního prvního čtvrtletí si spořilo na penzi zhruba 4,17 milionu účastníků. Z toho 2,3 milionu v původních transformovaných a 1,87 milionu v nových účastnických fondech.

Počet lidí v předdůchodu

Rok Hodnota 2013 274 2014 687 2015 1125 2016 1746 2017 2676 2018 3915 2019 4455 2020 4985 2021 4307 2022 5335 2023 6171

Zdroj: Asociace penzijních společností

Jednou z nesporných výhod nového doplňkového penzijního spoření je, že při splnění určitých podmínek nabízí lidem odchod do předdůchodu až o pět let dříve, než jim vznikne nárok na řádný starobní důchod. Přestože „staré“ penzijní připojištění předdůchod neumožňuje, není třeba zoufat.

„I lidé v penzijním připojištění mohou na předdůchod dosáhnout, pokud požádají o převedení své smlouvy na nové doplňkové penzijní spoření,“ řekl finanční poradce skupiny Partners David Kučera.

„Spořicí doby se sčítají i z předchozích produktů. Ale kdo přejde nyní, musí podle nových podmínek platných od 1. ledna 2024 spořit minimálně deset let. Dříve to bylo pět let,“ upozornil na důležitou změnu Kučera.

Předdůchod není předčasný důchod

Zásadních rozdílů mezi předdůchodem, který si lidé platí ze svých úspor, a předčasným důchodem hrazeným státem je více. Po předčasném nástupu do penze se za každých započatých devadesát dnů, které zbývají do nároku na řádný důchod, odpočítává až 1,5 procenta z osobního vyměřovacího základu. U předdůchodu se ale tento základ nekrátí, takže později státem přiznaná starobní penze neklesne. Od loňska je navíc možné odejít do předčasné penze jen tři roky před řádným termínem, a nikoliv pět let, jak platilo do zpřísnění podmínek.

Předdůchod má i další výhody. „Člověk může libovolně pracovat nebo podnikat, což u předčasné penze možné není. Bonusem je také to, že pokud předdůchodce nepracuje, platí za něj zdravotní pojištění stát,“ doplnil Sedláček.

Měsíčně vyplácená renta z doplňkového penzijního spoření se zároveň nezapočítává do příjmů při posuzování nároku na některé sociální dávky. I lidé s předdůchodem tak mohou dosáhnout například na příspěvek na bydlení.

„V zákoně o státní sociální podpoře jsou taxativně vyjmenovány druhy příjmů považované za příjem rozhodný pro nárok na dávky státní sociální podpory. Doplňkové penzijní spoření tam uvedeno není,“ potvrdil šéf tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta.

Požádat o předdůchod je ale podle zákona možné jen s dostatečně velkým našetřeným obnosem, který umožní vyplácet měsíční rentu ve výši třiceti procent průměrné mzdy v předcházejícím roce. Tato částka aktuálně činí přibližně 12,7 tisíce korun. Pro nejkratší, dvouletý předdůchod musí mít žadatel naspořeno minimálně 305,5 tisíce korun, pro nejdelší, pětiletý 763,7 tisíce. Pokud ale mají lidé na doplňkovém penzijním spoření více peněz nebo si je tam převedou, mohou požádat danou penzijní společnost o vyšší rentu.

Kdo si předdůchod vybral, je zpravidla spokojen. „Také ho čerpám, protože je to výhodné. Myslím si, že by většina lidí rozhodně neměla tento produkt pominout,“ řekl nedávno v rozhovoru pro Deník bývalý guvernér ČNB Jiří Rusnok.

VIDEO: Buď budeme platit vyšší daně, nebo půjdeme později do důchodu. Je to jednoduché, tvrdí ekonom Matějka v pořadu FLOW.