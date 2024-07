Bylo těsně před koncem roku 2023 a necelá stovka zaměstnanců skláren v Květné v Bílých Karpatech na česko-slovenském pomezí měla v rukou výpovědi. Osud dalšího ze sklářských podniků v zemi se zdál být neodvratný. Pak ale do firmy vstoupil moravský rodinný holding AF Group Jozefa Anovčína společně s MHS Partners místopředsedy představenstva pražské fotbalové Sparty Dušana Svobody. Po zhruba půl roce pod novým vedením míří firma do černých čísel.

Těžiště zájmu AF Group tvoří zejména rezidenční a průmyslové reality, v holdingu drží i projekční a stavební firmu. Sklářský obor tedy znamenal krok stranou. Také proto měl Josef Anovčín, syn majitele holdingu, lehké obavy, když svůj nápad během vánočních svátků předkládal rodinné radě: „Musím přiznat, že z mé strany napoprvé rezonovaly emoce. Sklárna je v krásné krajině, pracují tam skvělí lidé a dělají úžasné řemeslo. Chtěl jsem, aby s námi podnik z roku 1794 oslavil alespoň dvousté padesáté výročí, a tak jsem tu myšlenku také představil.“

Sklárna v Květné má nového majitele, holding AF Group zachová výrobu Byznys

Aby svoji šanci na úspěch zvýšil, nejprve do sklárny zajel a nakoupil rodině její výrobky jako dárky. „Rodinu to zaujalo a rozhodli jsme se podívat na čísla,“ vzpomíná Anovčín mladší. Po pár týdnech AF Group do podniku vstoupila. Drží v něm sedmdesát procent, zbytek má MHS Partners Dušana Svobody, který se sklárnou obchodoval a Josefa Anovčína k tipu na záchranu podniku přivedl.