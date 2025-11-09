Kellnerova vila je na prodej, investiční byty se vracejí na trh a Česko se dočkalo ekonomického oživení
- Včera na pronájem, dnes na prodej. Lidé se začínají zbavovat investičních bytů, je trh na vrcholu?
- Kde roste ekonomika nejrychleji? Česko je v evropském žebříčku mezi premianty.
- Vyvarovat se poklesků i snobství. Idealisticky stavěná Kellnerova vila ve Vraném je na prodej
- Hyundai zastaví výrobu v Nošovicích. Zaměstnanci zůstanou doma na překážkách.
Podívejte se na přehled nejzajímavějších článků uplynulého týdne.
Včera na pronájem, dnes na prodej. Lidé se začínají zbavovat investičních bytů, je trh na vrcholu?
Měla to být dlouhodobá investice s pravidelným výnosem zhruba na úrovni běžných spořicích účtů, případným bonusem mělo být zhodnocení bytu. Divoká realita českého realitního trhu však za dva roky vyšroubovala cenu bytu téměř o polovinu výše. Z ambice být dlouholetým bytným sešlo – nastal čas sklidit miliony spadlé z nebe.
Kde roste ekonomika nejrychleji? Česko je v evropském žebříčku mezi premianty
Růst tuzemské ekonomiky ve třetím čtvrtletí roku 2025 překonal i některé odhady a predikce. Česko se díky tomu zařadilo mezi evropské země, ve kterých šlape ekonomika nejlépe. Vyplývá to z aktuálních dat Eurostatu, který zveřejnil meziroční přehled za letošní předposlední kvartál, byť v něm ještě data z několika zemí stále chybí.
Vyvarovat se poklesků i snobství. Idealisticky stavěná Kellnerova vila ve Vraném je na prodej
Městečko Vrané nad Vltavou nedaleko Prahy vyhlíží poutavou realitní transakci. Na prodej je vila podle návrhu architekta Jiřího Pleskota, kterou si jako své místo pro život svého času vybral zesnulý finančník Petr Kellner. Renáta Kellnerová, zapsaná v katastru jako přímá majitelka, nyní nemovitost nabízí zcela obyčejnou cestou – na portálu Sreality.
Hyundai zastaví výrobu v Nošovicích. Zaměstnanci zůstanou doma na překážkách
Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku opět přeruší výrobu svých vozů. Tentokrát výrobní pásy ve svém závodě zastaví v pondělí 10. listopadu. Zaměstnanci zůstanou doma na překážkých. Výpadky ve výrobě jsou způsobeny nedostatečnou poptávku, se kterou automobilka bojuje po celý letošní rok.
VIDEO: Z kuchyně skočíte šipku rovnou do postele, trendem jsou malé byty 1,5+kk, tvrdí Hauerland z Fidurocku ve FLOW.