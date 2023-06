Možná jsme něco nedomysleli, říká Stanjura. Oktagon roste. Slevy na škodovky zmizí | e15.cz

Co vám neuteklo

Ministr financí Zbyněk Stanjura připouští, že konsolidační balíček ještě může doznat některých změn po jednání se zaměstnavateli a podnikateli. „Možná jsme něco úplně nedomysleli, takže nějaký detail budeme ještě projednávat, budeme to řešit v příštích týdnech,“ uvedl šéf státní kasy.

Byznys největšího českého zápasnického promotéra, organizace Oktagon, loni opět výrazně nabobtnal. Obrat vzrostl zhruba o dvě třetiny na úroveň deseti milionů eur, přibližně čtvrt miliardy korun, a čistý zisk se počítal v jednotkách milionů korun. Organizace do výsledků poprvé započítává německý trh, kde loni pořádala první dva turnaje.

Už po roce 2025 bude největší česká automobilka vyrábět více elektromobilů než vozů se spalovacím motorem. Ceny šestice nových modelů, které uvede na trh do roku 2026, budou záviset hlavně na cenách baterií. „Náklady všech vstupů do výroby baterií v poslední době vzrostly, nemálo jich světu dodávaly Rusko a Ukrajina. Loňské nárůsty cen surovin jsme už promítli do cen elektromobilů. Teď se hraje o budoucí cenu baterií,“ říká člen představenstva Škody Auto Martin Jahn, jenž zodpovídá za prodej a marketing.

Nenasytný pražský bytový trh to sotva zachrání, po letech rozprodávání městských bytů v privatizacích se ovšem schyluje k obratu. U jedenácti projektů nových domů se 1433 byty, které připravuje Pražská developerská společnost (PDS) patřící pod magistrát a které již schválila městská rada, práce postoupily a stavět by se tak mohlo začít za dva až tři roky. Jedná se podle výroční zprávy společnosti třeba o novou čtvrť v Nových Počernicích, bytové domy na Palmovce nebo v okolí chystané stanice metra D Nové Dvory.

Evropské státy v obavě z energetických potíží před zimou hledaly po celém světě náhradu za sankcionované ruské uhlí. Nakonec ho spálily méně, než se čekalo, a kontinent se ho nyní zbavuje. Surovina z Kolumbie či Jižní Afriky tak nyní míří do Asie, kam se svou produkci zároveň snaží udat i Rusko. Cena uhlí pro elektrárny tak prudce poklesla.

Tuzemští experti se budou podílet na snaze zmírnit dominanci americké společnosti Nvidia v poskytování technologií pro výpočty umělé inteligence (AI) typu ChatGPT. Brněnská čipová firma Codasip se spojila s americkou společností Intel, mezinárodní vědeckou institucí CERN provozující urychlovač částic a s několika dalšími partnery ve snaze vyvinout otevřený software konkurující Nvidii.