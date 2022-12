Škoda Auto čelí hrozbě propouštění, Pietro Filipi čeká restart, Xixoio se hroutí | E15.cz

Xixoio má problémy Protimafiánská policie prohledává kanceláře Xixoio, zadržela dva představitele firmy Do sídla technologické společnosti Xixoio, které se nachází na Praze 8, dorazila policie. Podle týdeníku Euro jsou představitelé firmy Richard Watzke a Henry Ertner v cele předběžného zadržení s návrhem na vazbu. Policisté prohledávají kanceláře, píše server Seznam Zprávy. Firma nabízí investice do digitálních tokenů. „Byl jsem jen klient,“ odpověděl na dotaz deníku E15 Radovan Vávra, který s Xixoio jednu dobu spolupracoval. Peníze vrátíme. Firmy prodávající tokeny přes kryptoplatformu Xixoio uklidňují investory Peníze investorům vrátíme, pokud to budou buď oni sami, či okolnosti vyžadovat, odpověděly na dotaz deníku E15 firmy, které prostřednictvím kryptoměnové společnosti Xixoio prodávaly veřejnosti virtuální tokeny. Před nákupem tokenů v minulosti varovala Česká národní banka. Podle názoru jedné z oslovených firem jsou potíže firmy Xixoio s policií cílenou akcí ze strany konkurence. Top manažer PPF či baterioví mágové. Akcionářů Xixoio je přes sto, Watzke postupně ustupoval O Xixoio se v průběhu let otřela celá řada známých jmen figurujících v roli akcionářů její britské mateřské firmy. Stejnojmenná firma Xixoio registrovaná na londýnské hromadné adrese, na které sídlí dalších 2918 společností, měla podle posledních údajů k polovině října kromě majoritního vlastníka Richarda Watzkeho ještě 134 akcionářů. Informace o akcionářské struktuře mateřské společnosti jsou veřejně dostupné v britském obchodním rejstříku. Britská Xixoio vlastní ze sta procent podnikání své české dcery. Pět bodů, které před Xixoio varovaly zkušenější kryptoinvestory už dávno Kanceláře společnosti Xixoio tento týden prohledala policie, jenže důvody k pochybám o jejím byznysu trvaly od samého vzniku firmy. Myslí si to například produktový manažer investiční platformy Portu Jakub Valníček. Podle řady lidí z kryptoměnové komunity se daly problémy kolem projektu Richarda Watzkeho očekávat. Xixoio dlouhodobě vykazovalo rysy, které u obezřetných investorů do tokenů či blockchainu rozsvěcely varovné kontrolky. V článku přinášíme výčet varovných bodů. Omluvte se a nedělejte ze sebe šaška, vyzval Čupr Vávru kvůli Xixoiu Pád tokenové společnosti Xixoio i nadále rozdmýchává emoce. Poté co Národní centrála proti organizovanému zločinu ve středu zadržela hlavní osobnosti společnosti Xixoio Richarda Watzkeho a Henryho Ertnera, se pozornost otočila směrem k Radovanu Vávrovi, který s kontroverzní společností v minulosti navázal spolupráci. Ke kauze se nyní na Twitteru vyjádřil i šéf startupu Rohlík Tomáš Čupr, který vyzval Vávru k tomu, aby se za propagaci Xixoio veřejně omluvil.