„To letadlo a jeho technologie už jsou prostě staré.“ Takhle na březnovém jednání poslaneckého výboru pro obranu shrnul aktuální pohled vojáků na stav čtrnácti čáslavských supersoniků Gripenn Karel Řehka, náčelník generálního štábu české armády. České vzdušné síly na nich stojí od roku 2005. První náměstek ministryně obrany František Šulc k tomu dodal, že do roku 2027, kdy končí aktuálně platná nájemní smlouva, budou činit odhadované náklady na provoz švédských letounů více než čtyřicet miliard korun. Celková suma za pronájem čtrnácti gripenů však bude nakonec daleko vyšší. Nabobtná kvůli novému – a velmi pravděpodobně definitivně poslednímu – prodloužení nájemní smlouvy.

Jen tři kilometry vzdušnou čarou od ruzyňského letiště začne brzy vznikat nová Evropská čtvrť pro několik tisíc obyvatel. Developer Central Group Dušana Kunovského pro ni nedávno získal kladný posudek vlivu stavby na životní prostředí EIA a finalizuje i změnu územního plánu. V logistickém areálu, který bude muset kvůli výstavbě bytových domů k zemi, ale má jeden ze svých klíčových pražských skladů online supermarket Rohlík.cz. Ten si tak bude muset hledat nové prostory.

Předběžná vizualizace urbanistického řešení nové Evropské čtvrtě od Jakuba Ciglera.|Central Group

Odmítnutí kulatého stolu u prezidentky Zuzany Čaputové, jájínkovství a staré bolístky, boj o to, kdo povede vládu, harašení výjimečným stavem. Slovensko se po atentátu na premiéra Roberta Fica sune po šikmé ploše a nic nenasvědčuje tomu, že jsou současní politici vůbec ochotni a schopni s tím něco dělat. Bezprostředně po atentátu jsme napsali, že úkol pracovat na zklidnění situace leží především na vrcholných politicích: „Prostor je třeba pro ‚dvojprezidentsví‘ končící Zuzany Čaputové a nastupujícího Petera Pellegriniho. Jejich elektorát slušně pokrývá slovenskou společnost.“ Stalo se, jejich společné prohlášení s výzvou ke společnému jednání politických stran bylo dobrým výkopem. Jenže pak se do toho vložily zmíněné staré animozity.

Škoda Auto přestěhovala svou centrálu. Zůstává v Mladé Boleslavi, ze starého Pentagonu (bývalé ubytovny) se však přesouvá do supermoderní futuristické budovy pojmenované Laurin & Klement Kampus. Komplex čtyř budov o pěti podlažích pro Škodu postavil koncernový developer Volkswagen Immobilien. Automobilka si jej bude přinejmenším v následujících deseti letech pronajímat, výši nájmu nezveřejnila. Pro Škodu se jedná o velmi významnou změnu, od níž si slibuje zefektivnění práce – na jedno místo totiž koncentruje dva tisíce pracovníků, kteří se dosud pohybovali po dvou desítkách budov nejen v Boleslavi a v Praze.

Pendlováním mezi hotely tráví přinejmenším poslední měsíce majitel svého času ambiciózního kryptoměnového projektu Cryfin Václav Holler. Podnikatel v úpadku, kterého Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) vyšetřuje kvůli podezření na kolosální podvod ve stylu Ponziho schématu, z jehož krachu mu zbyly dluhy za bezmála půldruhé miliardy korun, je momentálně na nemocenské. Na informaci o tom, kolik peněz lze z Cryfinu ještě dostat zpět, přitom netrpělivě čekají nejen stovky věřitelů, ale i samotný insolvenční správce. Získat informace je totiž nelehké nejen od Hollera, ale i od policie.

„Populace stárne. A pokud nebudeme chtít nic měnit, tak za dvacet let bude průměrný zaměstnanec muset platit asi o tři tisíce korun měsíčně na daních více. Je to jednoduchá matematika, ve které vždy platí něco za něco,“ tvrdí ekonom, profesor z institutu CERGE-EI a jeden z nejcitovanějších českých vědců Filip Matějka. O jeden rok dřívější odchod do důchodu se podle něj rovná zvýšení daní asi o 1200 korun měsíčně. Současná debata o důchodech je podle něj příliš složitá a rozdrobená do mnoha detailů. „Pořád se mluví o nějakém schodku, o nějakých pilířích, ani já sám tomu pořádně nerozumím a to jsem ekonom. Tím spíš to nemůže chápat běžná populace,“ doplnil v rozhovoru v pořadu FLOW.

Známá věž někdejší telekomunikační budovy na pražském Žižkově se začátkem roku poroučela k zemi a developer Central Group nyní přichází s podobou nové čtvrti, která v areálu vznikne. Namísto ostrých hran Mordoru, jak se věži kvůli podobnosti se sídlem zla ve filmové sérii Pán prstenů přezdívalo, nastupují vlny. Návrh museli architekti Eva Jiřičná a Petr Vágner ze studia AI Design posledních pět let předělávat. Původní projekt se třemi stometrovými mrakodrapy, jež by významně zasáhly do paronamatu Prahy, odmítlo mimo jiné UNESCO. Developer počítá jen s jednou dominantní osmdesátimetrovou budovou doplněnou nižší zástavbou.

Návrh podoby Centra Nový Žižkov od architektky Evy Jiřičné. Novou čtvrť staví developer Central Group na místě po bývalém telekomunikačním komplexu.|Central Group