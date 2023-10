Stát by koupil zpět i Unipetrol. Hledají se lidé pro Dukovany | e15.cz

Vedle přepravce plynu Net4Gas a energetiky ČEZ by dávalo smysl, aby stát získal i kontrolu nad Unipetrolem, říká v rozhovoru pro e15 ministr financí Zbyněk Stranjura. Vyjednávání o mzdách na příští rok se rozbíhají a odboráři přicházejí s nevídanými požadavky. Až v Dukovanech začne stavba nového jaderného bloku, zaměstná tisíce lidí. Stát i firmy je hledají už teď.

Vláda Petra Fialy významně posiluje pozici státu v energetice. Vedle koupě plynových zásobníků nebo přepravce plynu Net4Gas a úmyslu zestátnit ČEZ zamýšlí investovat i do ropné rafinerie v německém Karlsruhe. A pokud by byla dobrá příležitost, ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) by byl připravený jednat i s polským Orlenem o zestátnění Unipetrolu. „V okamžiku, kdy ovládáte strategické majetky, víte, že vám nikdo z politických důvodů nebude dělat problémy,“ říká Stanjura v rozhovoru pro e15.

Video se připravuje ... Kvartál s ministrem financí: Rozhovor se Zbyňkem Stanjurou • VIDEO e15

Takto vysoké požadavky na zvýšení finanční odměny tu ještě nebyly. Propad reálných mezd sice zpomaluje a podle některých odhadů se již zastavil úplně, zaměstnanci jsou ale připravení ztrátu z letošního roku vybojovat zpátky. V příštím roce proto budou odbory mnohdy požadovat navýšení mezd o deset procent. A to i přesto že by mohla inflace hned v první polovině roku klesnout ke dvěma procentům.

Letiště Václava Havla chystá největší investici ve své historii. Na rozšíření Terminálu 2 vynaloží v příštích letech přes třicet miliard korun. Podle předsedy představenstva státem ovládané společnosti Jiřího Pose nemá „Ruzyně“ na vybranou, jelikož konkurenční letiště v sousedních zemích rychle expandují. „V nejnáročnějších letech mohou investice převýšit i pět miliard korun ročně,“ říká v rozhovoru pro e15.

Už za šest let má začít výstavba nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. Vítěze tendru na nový reaktor má vláda teprve vybrat, tuzemské firmy, školy i třeba obce na Vysočině se ale připravují už nyní. Tisíce pracovníků, kteří jsou často dnes stále školou povinní, bude potřeba teprve dovzdělat a například Třebíč už nyní musí přemýšlet, kde pracovníky a jejich rodiny ubytuje. Nový jaderný blok se má podle posledních předpokladů začít stavět v roce 2029, hotovo má být o sedm let později.

Polsko má před sebou napínavé volby, v nichž se strana Právo a spravedlnost (PiS) pokusí udržet u moci. Ve snaze zajistit si hlasy slibuje další štědré sociální programy a je v podezření, že před hlasováním udržuje nízké ceny pohonných hmot. Pozadu nezůstává ani opoziční Občanská platforma (PO), která láká voliče na zvýšení platů úředníků a učitelů. Drahé sliby dávají politici v době, kdy státní rozpočet zatěžují také obří výdaje na zbrojení či energetickou transformaci.