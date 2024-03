Trest pro zakladatele FTX kryptosvět nevyčistí. Železniční renesance dorazila do Prahy

Přinášíme vám přehled zajímavých zpráv uplynulého týdne. Pojďte se podívat, co vám (ne)uteklo.

Vydělat balík peněz a použít je co nejefektivněji na zlepšení světa. Sam Bankman-Fried, zakladatel kryptoburzy FTX, která neoprávněně používala vklady klientů k vysoce rizikovým investicím, rád tvrdil, že ho zajímá dobročinnost. Nakonec by mohl zlepšit aspoň svět krypta tím, že se z jeho odsouzení za podvody stane odstrašující příklad.

Ke stanici metra Nádraží Holešovice přivedly Serge Borensteina zhruba před desetiletím plány na revitalizaci jejího okolí. Developerská společnost Karlín Group, které šéfuje, právě uzavírala proměnu pražského Karlína na druhém břehu Vltavy a projekt Nové Holešovice sliboval zajímavou spolupráci s městem. Budoucnost projektu, na kterém se měl podílet i Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP), je však v tuto chvíli velmi nejistá.

Bydlení v družstvu v mnoha lidech dodnes evokuje doby minulé. Doby, kdy družstevníci sami přiložili ruku k dílu a po práci jezdili na stavbu svého budoucího bytového domu. Po revoluci s rozvojem vlastnického bydlení je ale v mnoha domech nahradila společenství vlastníků jednotek. Dnes je v České republice kolem deseti tisíc bytových družstev – oproti asi 75 tisícům společenství vlastníků – a nová nevznikají. Zákonná pravidla jsou totiž pro členy družstev tak nevýhodná, že se jim to nevyplatí. To chtějí někteří poslanci změnit.

V sociálních službách není možné plánovat, zvýšení platu slibujeme naslepo, říká oceněná manažerka

Hostem e15 Castu byla manažerka sociálních služeb Irena Opočenská • e15

Na pražské hlavní nádraží dorazil nový noční spoj, který včera večer vyjel z Bruselu. Nizozemsko-belgický dopravce European Sleeper se tímto způsobem snaží v Evropě zvýšit popularitu lůžkových vlaků. Činí se ale také další dopravci. Tento týden začne fungovat noční spojení české metropole s ukrajinským Čopem poblíž slovenských hranic, které zajišťuje Regiojet.

Dlouho očekávaný úklid ve vedení Boeingu vypukl. Do konce roku nemá na klíčových postech firmy zůstat kámen na kameni, a to včetně křesla generálního ředitele Davida Calhouna. Kdo by nechtěl vést světoznámého výrobce letadel, výkladní skříň technologických dovedností amerických inženýrů? Jenže nové vedení musí také najít způsob, jak postavit na nohy společnost, která v posledních pěti letech – a podle některých analytiků ještě mnohem déle – kráčí od pohromy k pohromě.