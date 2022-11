Zásoby uhlí se tenčí, Babiš oznámil kandidaturu, Škoda Auto se připravuje na recesi | E15.cz

co vám (ne)uteklo

V lepším případě si připlatí, v horším nezatopí. Domácnosti či průmyslové firmy, které odebírají teplo z tepláren závislých na uhlí, čeká náročná zima. Kvůli potížím na železnici a vysoké poptávce po uhlí se řadě tepláren nedostává dostatek paliva. Přestože je letošní říjen velmi teplý, zásoby uhlí, které si teplárny vytvořily přes léto, už v řadě případů zmizely. Reálně tak hrozí, že budou muset buď přejít na násobně dražší záložní zdroje, nebo omezit, či dokonce zastavit dodávky tepla.

Osm měsíců války na Ukrajině poukázalo nejen na neutěšený stav ruských pozemních jednotek, ale vzbudilo také otázky týkající se efektivity nedávné nákladné modernizace letectva. Vzdušné síly Kremlu nezaznamenaly větší úspěch, nepodařilo se jim ovládnout ukrajinské nebe a doma vyvolaly znepokojení i pády letadel na ruská města. Odborníci míní, že západní sankce ochromily letecký průmysl. Velké pochyby panují i nad schopnostmi Černomořské flotily, kterou o víkendu podle všeho zasáhly ukrajinské drony a na dálku řízená plavidla.

Prezidentské volební klání bude se vstupem expremiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše do boje bezesporu živější a voličsky atraktivnější. I kvůli tomu, že nadále probíhá soud v dotační kauze Čapí hnízdo, kde je Babiš jedním z obžalovaných. To ale podle Babišovy pravé ruky Aleny Schillerové nemá smysl dávat do souvislosti s volbami. „On se musí podrobit tomu, čemu se podrobuje. A jsem přesvědčena, že na konci toho příběhu bude jednou osvobozen,“ říká bývalá ministryně financí.

Totálně zhroucený tuzemský hypoteční trh se může v příštích měsících odlepit ode dna. Receptem na přinejmenším částečné oživení úvěrů na bydlení bude vedle mírně příznivějších sazeb především šance nakoupit v některých případech až brutálně zlevněné nemovitosti. Ideální načasování hypotéky tak znalci oslovení deníkem E15 doporučují odložit i dále do roku 2023, kdy mohou výhody pro dlužníky kulminovat.

Škodovka se připravuje na recesi

Na těžké časy se připravuje mladoboleslavská škodovka. Zatímco ještě na první pololetí příštího roku má automobilka dostatek objednávek, zvládnout následující období už bude mnohem náročnější. Jak chce firma z koncernu Volkswagen zvládnout ekonomickou recesi a chudnutí svých evropských zákazníků, vysvětlil předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer. Exkluzivní rozhovor s německým topmanažerem, který dříve pracoval přes 20 let pro Porsche, najdete na E15 již toto pondělí.