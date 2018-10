Volby 2018 | Prahu musí hlídat kontrolní úřad, říká kandidát na primátora Čižinský | E15.cz

Někteří Vaši protikandidáti představili investiční plán pro rozvoj Prahy, kolik byste do rozvoje Prahy investoval vy?



Praha je skutečně bohaté město – má roční rozpočet přes sedmdesát miliard korun. Bohužel, stejně jako v ostatních municipalitách se v podstatě nekontroluje, kam ty peníze plynou. Městské části totiž ze zákona kontrolují města, města kontrolují kraje a kraje Ministerstvo financí.



Politické strany, které se na parlamentní úrovní hádají, žijí ve městech a krajích v pohodlné symbióze. Žádná kontrola nikdy žádný problém nenajde. Podle toho, jaké šílenosti jsme našli po našich předchůdcích v Praze 7, odhadujeme, že se ročně do cizích kapes a nesmyslných projektů ztratí pět až deset procent rozpočtů. V Praze to může být za čtyři roky až třicet miliard. Protože chceme investovat, začneme tím, že na magistrátu ucpeme díry, stejně jako jsme to udělali v Praze 7. A udělejme to také v celé České republice. Toto je obrovský ekonomický problém.



Čeho především by se investice týkaly?

Musí to být mix dlouhodobých věcí, tedy hlavně okruhů a metra D na jedné straně, ale na straně druhé je nutno investovat tam, kde to Pražanům pomůže v podstatě okamžitě. Mluvím třeba o zapojení všech křižovatek do jednoho počítačem řízeného systému, což zrychlí dopravu o dvacet procent. Ale také o normálních věcech pro život.

Nesmíme utratit peníze jen na megalomanské projekty. Na sídlištích třeba chceme dát z nově vytvořeného fondu „Sousedé“ peníze prostřednictvím společenství vlastníků jednotek a bytových družstev přímo lidem, aby si vylepšili své domy a jejich okolí.

Dáme jim také k dispozici pozemky kolem domů, kde si mohou za tyto peníze udělat třeba komunitní zahrádky, místa na posezení a grilování, nebo jednoduše vysázet květiny. Nebo se mohou rozhodnout, že chtějí na paneláku zelenou střechu s terasami, solárními panely, případně u domu nádrže na dešťovku. Dobré a prospěšné nápady zkrátka podpoříme.



Na sídlištích zlepšíme také péči o zeleň. Češi jsou přece národ zahrádkářů a chalupářů. Ale zeleň je ve městě zanedbaná, protože se o ni starají anonymní firmy. Proto zřídíme pro každou čtvrť či oblast města lokálního zahradníka – člověka, na kterého bude mít každý telefon, který bude chodit po ulicích a řešit, kde je zapotřebí posekat, uklidit, zalít.



Dotkl jste se kontroly peněžních toků v Praze. Jak ji hodnotíte?

Praha je speciální případ na okamžité řešení. Kontrola probíhá tak, že si na sebe město objednává auditora. Všichni ale víme, že auditor pouze kontroluje, zda sedí účetnictví, v žádném případě však neřeší, jestli bylo něco předraženo, zda proběhla správně veřejná zakázka, nebo jestli se náhodou pod rukou neprodal byt někomu, kdo jej rozhodně dostat neměl.

Navíc si přece auditor nezařízne slepici snášející zlaté vejce tím, že by chtěl u klienta rozkrývat jeho zlodějny. Je to prostě obrovský konflikt zájmů a kontrola toho, jestli peníze Pražanů netečou do cizích kapes nebo na nesmysly, je v podstatě nulová.

Co byste na kontrole chtěl zlepšit?

Po volbách musí na magistrátu i v městských společnostech proběhnout hloubková kontrola tak, jak jsme ji provedli v Praze 7. Teprve ta odhalila šmeliny s byty, třeba jeden pro syna místostarosty za 130 tisíc), peníze, které odtékaly skrz předražené IT zakázky nebo třeba nákupy radních na účet Pražanů.

Mimochodem, tuhle kontrolu slibovala před minulými volbami paní Krnáčová a skutek utek. My jsme jediní, kdo v Praze něco takového doopravdy udělal, nebojí se a může tyto zkušenosti přinést i na magistrát. Celkem jsme jen v Praze 7 zachránili víc než miliardu.



Dlouhodobé řešení pak je to, aby Praha podléhala kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. Ve světě je běžné, že města kontroluje speciální nezávislý kontrolní orgán. U nás se tomu politici už dlouhé roky úspěšně brání, protože municipality pro ně a jejich kamarádíčky jsou jeden velký zlatý důl.

I nyní leží návrh takového zákona před poslanci. Já jej stoprocentně podpořím, ale obávám se, že neprojde. Proto budeme chtít, aby kontrolní úřad kontroloval alespoň Prahu. K této výzvě se připojil pan Pospíšil za Spojené síly pro Prahu a my doufáme, že se přidají také ostatní strany, které nejsou spojené s temnou minulostí pražských financí.



Hodně diskutovaným problémem v Praze je délka stavebních řízení. Co byste s tím chtěl udělat?



Zkuste si off-record promluvit s jakýmkoliv developerem a ten vám řekne, že má dlouholetých průtahů, kdy od něj politici na každém kroku očekávají protislužbu, plné zuby. Stavební řízení v Praze trvá klidně i deset let a jakýkoliv projekt to obrovsky prodražuje.



Proto jsou mimochodem v Praze tak drahé byty. My jsme v Praze 7 s tímhle skoncovali, odbrzdili jsme projekty, které u našich předchůdců právě z těchto důvodů dlouhé roky ležely zablokované a podle oficiálních čísel je u nás stavební řízení nejrychlejší v celé Praze. Když mluvíte na jedné straně otevřeně s developerem a zároveň s Pražany, věci se dají posouvat rychle, a to k prospěchu obou stran.



V obchodním domě na Letné jsme například pro rezidenty dohodli možnost nočního parkování, projekt se po rychlé dohodě více přizpůsobil okolí, a je to. Pokud ale budou ve vedení magistrátu sedět politické strany, které v uplynulých dvaceti letech vybíraly výpalné a tyhle průtahy způsobovaly, nikam se nepohneme.

Jan Čižinský v předvolební debatě Blesku: