ODS a Piráti navzdory animozitám začínají licitovat o pražské koalici | E15.cz

Ještě před volbami doufal dosluhující primátor Zdeněk Hřib (Piráti), že bude moci sestavit koalici se stávajícími partnery Prahou sobě a STAN. Společně mají nakonec jen 29 mandátů, což nestačí na většinu v 65členném městském zastupitelstvu. Už nyní je tak jasné, že se nebude opakovat situace z doby před čtyřmi lety, kdy musela vítězná, ale vyšachovaná ODS odejít potupně do opozice.

Tentokrát si koalice Spolu složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL může s devatenácti mandáty vybrat. Buď využije čtrnácti zastupitelů ANO, s nimiž by měla těsnou většinu, nebo se dohodne s Piráty a STAN a bude mít dohromady pohodlných 37 zastupitelů. S hnutím SPD, které překvapivě urvalo tři mandáty, nechce spolupracovat nikdo.

Nastal však velký zádrhel, zástupci pražské ODS se dlouhodobě nemají rádi s Piráty. „Osobní vztahy, které jsou strašně důležité pro koaliční vztahy, jsou na úrovni hlavního města možná důležitější než volební programy. Ty vztahy jsou tady velmi špatné, což se v koaličních jednáních projeví,“ domnívá se politolog Univerzity Karlovy Petr Jüptner. Někteří Piráti dokonce kuloárně hovoří o tom, že by snad raději do opozice než do koalice s ODS. Uvědomují si však, že z opozice se změny v metropoli dělají těžko.

Vzdát se ale nechce ani čtvrtý na pásce, uskupení Praha sobě vedené starostou Prahy 7 Janem Čižinským. Hlasy jeho zastupitelů pravděpodobně nebude nikdo potřebovat, tlačí proto Piráty a STAN ke společnému postupu.

„Je třeba vytvořit vyjednávací blok STAN, Praha sobě a Piráti,“ řekl po nedělním společném jednání Čižinský. „To je jediná šance, jak splnit naše předvolební sliby a vytvořit koalici, která nebude závislá na hlasech zastupitelů spojených s Dozimetrem, s lidmi trestně stíhanými a ověnčenými kauzami,“ dodal Čižinský, jemuž se opět podařilo získat nadpoloviční většinu hlasů v Praze 7.

Piráti takové řešení připouští. „Shoda v rámci našeho klubu Pirátů je, že chceme pokračovat v rekordním rozvoji města tím, že chceme vytvořit širokou koalici demokratických stran. To znamená nejenom ten vládní půdorys, ale včetně Prahy Sobě. A to tak, aby v radě města zasedli kompetentní a poctiví lidé, kteří budou mít Prahu na plný úvazek," řekl Hřib.

Celkem nepřekvapivě chtějí zástupci koalice Spolu post primátora pro Bohuslava Svobodu. „Jdeme do jednání bez podmínek, tedy s výjimkou postu primátora,“ řekl Zdeněk Zajíček (ODS), který chce vést klub pražských zastupitelů za Spolu.

Piráti chtějí pokračovat ve svých rezortech. „Primárně nám jde o udržení stávajících gescí, tedy bydlení, školství, transparentnosti, IT. Potom bychom chtěli gesce, které by nám slušely z hlediska prioritního zaměření, a to je třeba majetek nebo životní prostředí,“ uvedl Hřib. Starostové a nezávislí mají jasno, chtějí územní rozvoj pro svého volebního lídra Petra Hlaváčka, který funkci poslední čtyři roky zastával. „Všichni by měli chtít, abych to dělal,“ dodal sám Hlaváček.

Uskupení Praha sobě by si chtělo udržet rezort dopravy, financí a sociálních věcí, rádo by získalo i školství. „Uvidíme, jaká koalice bude k jednání a co bude možné vyjednat,“ řekl Čižinský.

Ve městských částech se dařilo současným starostům, polovině z nich se podařilo dovést své kandidátky k vítězství. Kromě Čižinského se podařilo třem dalším starostům dosáhnout nadpolovičního podílu, a mohou tak vládnout na radnicích sami. Hned do devíti městských částí se probojovalo nově SPD.

Bartoš na tiskovce ve štábu Pirátů. Primátor Hřib: O mně opravdu nejde, jde o budoucnost Prahy