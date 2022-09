Bartoš i Rakušan jsou proti koalici ANO, Pirátů a STAN | E15.cz

Předseda Pirátů Ivan Bartoš i šéf Starostů Vít Rakušan se postavili proti vznikající koalici ANO, Pirátů a STAN s podporou dvou zastupitelů za SPD ve vedení Plzně. Bartoš na twitteru uvedl, že chce případně využít kontrolní mechanismy v pirátské straně. O věci také jednal s Rakušanem. Ten uvedl, že žádná spolupráce v Plzni s SPD uzavřena nebyla. S koalicí, která by se opírala o podporu SPD, nesouhlasí.

Komunální volby v Plzni vyhrála koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Po sečtení hlasů ale ANO, Piráti a STAN oznámili, že mají 23 křesel v 47členném zastupitelstvu a že ANO získalo dva další zastupitele za SPD. Lídři ANO, Pirátů a STAN ještě v noci podepsali společné memorandum. Primátorem by měl být lídr ANO Roman Zarzycký, dosavadní první náměstek primátora a současně ekonomický náměstek hejtmana.

Bartoš uvedl, že má s ustavovanou koalicí v Plzni osobně velký problém. „U Pirátů rozhodují místní sdružení samostatně, existují ale kontrolní mechanismy. Pokud nebude zbytí, budu chtít jejich využití,“ dodal.

„S tím, aby se koalice, jejíž součástí je STAN, opírala o podporu SPD, nesouhlasím. Jednání v Plzni prý ale dál probíhají, věřím, že koalice bude ve výsledku složena z demokratů,“ uvedl Rakušan.

Nad spoluprací s SPD se pozastavili také zástupci plzeňského Spolu. Zapojení zastupitelů zvolených za SPD do vedení města by podle nich pošlapalo hodnoty, které Spolu sdílí s dalšími demokratickými stranami, a ohrozilo praktické fungování města. Lídr vítězného Spolu v Plzni David Šlouf vznikající koalici označil za předem domluvenou. Zarzycký to odmítl.

Koalice Spolu získala v Plzni v obecních volbách 27,72 procenta hlasů, což je 15 mandátů v zastupitelstvu. ANO bylo těsně druhé s 27,26 procenta a rovněž 15 mandáty. Ve volbách před čtyřmi lety byla situace opačná, tehdy těsně zvítězilo ANO před ODS. Třetí byla letos PRO Plzeň, čtvrtí Piráti mají čtyři mandáty, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě STAN. Šestá je SPD se čtyřmi mandáty.

