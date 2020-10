Volby 2020 | Mohli bychom mít tři hejtmany, naznačuje šéf Starostů Rakušan | E15.cz

O letošních volbách se hovořilo jako o testu opoziční spolupráce před sněmovními volbami, které jsou za rok. Vznikly desítky koalic. Jak se to osvědčilo?

Určitě ten test vyšel. Ukázalo se, že v Královéhradeckém kraji jsme v koalici s ODS zvítězili, v Olomouckém kraji máme velmi silné druhé místo spolu s Piráty. Zároveň se ukázalo to, co jsem říkal od začátku, že koalice mají být přizpůsobené reáliím jednotlivých krajů. Nemělo smysl pro krajské volby domlouvat koalice na celostátní úrovni. Z těchto voleb si beru to, že s výjimkou jednoho kraje byla naše strategie od začátku správně nastavena.

Kolik hejtmanů by STAN mohlo nakonec získat, pokud vám vyjdou povolební vyjednávání?

Myslím, že budeme mít určitě dva hejtmany. Aniž bych chtěl více specifikovat si myslím, že by to mohli být hejtmani tři.

Nechcete říct, z jakého kraje je ten třetí?

Opravdu ne. Zatím jsou Liberecký a Středočeský kraj jisté a zbytek nechávám na šikovnosti našich vyjednavačů.

Takže ve Středočeském kraji už je domluva, že hejtmanku – Petru Peckovou – bude mít vítěz voleb, tedy vy?

Zatím ta dohoda není. Já jsem schválně nebyl členem vyjednávacího týmu v žádném z krajů. Budu vyjednávat podporu pro naše senátní kandidáty. Ve Středočeském kraji začala vyjednávání v sobotu večer, vyjednává Petra Pecková se svým týmem. Samozřejmě trváme na tom, že jako nejsilnější uskupení chceme obsadit hejtmanský post. S tím do těch jednání vstupujeme.

Pozvete dosluhující hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou z ANO ke koaličnímu jednání? I kdyby to mělo být gentlemanské gesto?

S paní Jermanovou se můžeme sejít a můžeme se bavit o tom, jakou si představuje svoji roli v opozici.

Na preferenční hlasy jste ve Středočeském kraji přeskočil jedničku vaší kandidátky Petru Peckovou. Předpokládám, že nechcete být hejtmanem, chcete ale do ve vedení kraje na pozici náměstka či radního?

Ne, já jsem od začátku zcela otevřeně vstupoval do voleb s tím, že chci být jenom řadovým zastupitelem. Všude jsem říkal, že kryji paní Peckové záda a že chci jen přispět svými zkušenostmi.

Pokud se podíváme na Martina Kupku z ODS, tak ten měl zdaleka nejvíce preferenčních hlasů, já jsem byl hned za ním. Na druhou stranu, když se podíváme na první dvě jména kandidátkách, pak součet hlasů pro Petru Peckovou a pro mě je výrazně vyšší než pro Martina Kupku a druhého na kandidátce. Takže si myslím, že jsme na preferenčních hlasech jako STAN obstáli. Petra Pecková byla starostkou Mnichovic a počet jejích preferenčních hlasů je na to, že před třemi měsíci ji skoro nikdo neznal, zcela unikátní.

Považujete tyto volby za nevýhru ANO?

Ano, považuji. Mikropohled do krajů ukazuje, že demokratická opozice zvítězila. Rozhodně to není vítězství této vlády. Sociální demokraté a komunisté šli výrazně dolů. Andrej Babiš zvládl v některých krajích zvítězit, byť těsně. Když však rozpitváme tyto výsledky dále, zjistíme, že součet demokratické opozice je snad v každém kraji vyšší, než součet hnutí ANO a jeho případných koaličních partnerů ze současné vlády. Je to výhra-nevýhra. Každopádně je to dobrá báze pro to, aby demokratická opozice ukázala, že Andrej Babiš není neporazitelný.

Jaké jste dal instrukce pro povolební vyjednávání v krajích, třeba s ohledem na ANO?

Platí, že s SPD a komunisty vůbec nejednáme. Zároveň doporučujeme všem naším krajským organizacím, aby začaly jednat se stranami demokratické sněmovní opozice. Ve Středočeském kraji jsme si řekli, že v žádném případě nechceme do koalice s hnutím ANO.

Úspěšní budete zřejmě i v senátních volbách, je možné, že budete mít nejsilnější senátní klub. Nechali byste v tom případě dosloužit předsedu Senátu Miloše Vystrčila z ODS celé jeho volební období, nebo budete chtít pozici předsedy převolit?

Já to zatím opravdu nechci předjímat. To, že jsme jako jediná strana dokázali s jedním senátorem uspět už v prvním kole – se Zdeňkem Linhartem – tak to klobouk dolů. Tři naši senátoři, kteří obhajují, máme ve druhém kole. Dalších sedm kandidátů máme ve druhém kole. To ukazuje, že můžeme být tím nejsilnějším týmem v Senátu.

Rozhodování, kdo bude předsedou horní komory, bude na našem senátním klubu. Máme osobnosti, které by tu funkci zvládly velmi důstojně a dobře. Na druhou stranu jsem vždy říkal, že Miloš Vystrčil je dobrým předsedou Senátu. Bude to na vyjednávání našeho senátního klubu a my do toho jako předsednictvo zasahovat nebudeme. Byl bych velmi rád, kdyby se nakonec ukázalo, že je jeden silný kandidát. Byl by to důkaz, že jsou demokratické strany schopné se domluvit.

Na sítích se mluví o tom, že za úspěch STAN může i vaše vystoupení ve čtvrteční superdebatě v České televizi, kde jste důrazně vyzval premiéra Andreje Babiše, aby na vás nekřičel, že nejste v Agrofertu. Měl jste to připravené?

Já jsem se dost naštval na pana premiéra. Co jsem měl připravené, bylo to, že si od něj nenechám skákat do řeči. To jsem byl odhodlaný od začátku, s tím jsem do té debaty šel. Nemám rád, když mi někdo skáče do řeči, možná je to tím, že jsem původní profesí učitel. Že bych měl připravené nějaké konkrétní hlášky, to ne. Doufám, že se mi to vystoupení v debatě povedlo, a jestli to pomohlo, zaplať pánbůh za to.