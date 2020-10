Fiala: Chceme mít nejsilnější senátorský klub | E15.cz

Kolik postů hejtmanů se pokusíte při povolebních vyjednáváních o sestavení krajských koalic získat? Například na Královéhradecku jste zvítězili ve spojení se STAN a Východočechy.

Realisticky budeme usilovat o několik hejtmanů. Uděláme všechno proto, abychom lidem v krajích nabídli lepší vlády. Pokud jde o vyjednávání vlád v jednotlivých regionech, budeme preferovat středo-pravicové strany, které jsou nám blízké. Je to věc krajských organizací.

Odhadnete, jak za týden dopadne souboj o Senát?

Doufáme, že udržíme post předsedy Senátu. Uděláme všechno proto, abychom po druhém kole voleb do horní komory parlamentu měli nejsilnější senátorský klub.

Mohou výsledky krajských voleb ohrozit stabilitu menšinové vládní koalicí ANO a ČSSD, kterou drží u moci KSČM? Jak socialisté, tak komunisté zaznamenali debakl.

To se neodvažuji odhadovat. I když vládní koalice tyto volby zcela zjevně prohrála, většinu křesel v Poslanecké sněmovně stále má.

Jak budete jako ODS dál postupovat? Do sněmovních voleb zbývá rok.

Liberálně-konzervativní opoziční síly tyto volby jasně vyhrály a s tím budeme dál pracovat. O tom, jak budeme postupovat v celostátní politice do sněmovních voleb v příštím roce, se veřejnost dozví do letošních Vánoc. To jsem slíbil, platí to.