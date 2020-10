Volby 2020 | Hamáček: Nejde o fatální porážku ČSSD a ANO | E15.cz

Co říkáte na výrazný propad ČSSD?

Máme jako strana čisté svědomí, udělali jsme maximum. Říkal jsem, že pokud budeme v některých krajích přes deset procent, bude to úspěch. Ukazuje se, že takové kraje jsou. Na druhé straně jsou kraje, kde jsem očekával lepší výsledek. Jde hlavně severočeské regiony Karlovarsko, Ústecku a Liberecko, kde máme slabiny. Celkově bych byl spokojen s výsledkem, který by byl o dvě procenta hlasů vyšší.

Překvapil vás některý z vašich kandidátů?

Určitě bych zmínil Olgu Sehnalovou, která na Zlínsku dosáhla velmi solidního výsledku.

Budete někde usilovat o post hejtmana?

Máme šance na zastoupení v radě Královéhradeckého kraje. Záleží ale na tom, jak se tam kolegové dohodnou.

Odrazí se skončené hlasování ve strategii ČSSD pro sněmovní volby v příštím roce?

V kampani, která v podstatě právě teď začíná, se musíme více zaměřit na zmíněné severočeské regiony.

Napověděly něco volby do krajů o sněmovním souboji, který vás čeká?

Určitě se ukazuje, že bude tendence zejména opozičních stran jednat před sněmovními volbami o koalicích. Jinak výsledky krajských a senátních voleb v zásadě nepřekvapily, kopírují průzkumy veřejného mínění. Rozhodně to není fatální prohra vlády. Žádné referendum o vládě to nebylo. Spíš to bylo překopírování aktuální voličské podpory do volebních výsledků.

Opravdu jsou výsledky dobrým vysvědčením pro vládu, když ANO stagnuje a ČSSD ztratila další voliče?

Jako zásadní nespokojenost s vládou to skutečně interpretovat nelze. Vzhledem k tomu, v jak složité situaci kvůli koronaviru jsme, to neberu jako prohru vlády.

Vyvodíte z voleb nějaké závěry?

Ten, kdo nese odpovědnost za výsledek, je předseda. Já i vedení strany se budeme zpovídat delegátům sjezdu, který se koná příští rok v lednu. Jsme demokratická strana, rozhodneme hlasováním.