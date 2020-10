Volby 2020 | Krajské koalice uspěly, raduje se opozice | E15.cz

Krajské volby vyhrálo vládní hnutí ANO, které ovládlo deset krajů. Nezvítězilo však s takovým náskokem, který by znamenal jistotu hejtmanského postu. Záležet bude na takzvaném druhém kolu krajských voleb, tedy povolebním vyjednávání. Šanci odstrčit ANO do opozice přitom cítí zejména sněmovní opoziční strany, které se v mnoha krajích spojily do koalic a obsadily druhá a třetí místa. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš to označil za „spiknutí nenávisti“.

Nejvýznamnějším vítězstvím sněmovní opozice je výsledek ve Středočeském kraji, kde vyhráli Starostové a nezávislí v závěsu s občanskými demokraty, a v Královéhradeckém kraji, kde vyhrála koalice ODS a STAN těsně před hnutím ANO.

Strany středopravicové sněmovní opozice už začínají vyjednávat o povolebních koalicích i v dalších krajích. Například v Jihomoravském kraji již v sobotu večer začali jednat lidovci, Piráti, Starostové a ODS. Strany by tím obešly vítězné hnutí ANO. V opozici možná skončí vítězné ANO i v Pardubickém kraji.

Krajské volby označovali opoziční politici za test spolupráce před sněmovním kláním v příštím roce. „Výsledky krajských voleb a prvního kola senátních voleb ukazují, že pokud opozice dokáže spolupracovat, je změna možná i v parlamentních volbách v příštím roce,“ řekl šéf ODS Petr Fiala. Podobně mluví předseda lidovců Marian Jurečka. „Volby do krajů ukázaly přínos volebních koalic. Chceme pokračovat v jednání o vytvoření koalice i pro sněmovní volby,“ uvedl.

„Ukazujeme, že spolupráce má velký smysl,“ řekla také šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, jejíž strana nekandidovala v žádném kraji samostatně, ale všude utvořila koalice. „Teď nás čeká těžké povolební vyjednávání a vyzývám ke spolupráci další demokratické strany. Vnímám to jako předstupeň spolupráce i za rok,“ řekla.

Hnutí ANO má jistého hejtmana zhruba ve třech až čtyřech krajích. S velkým náskokem například obhájil svůj mandát hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, dále vládní hnutí významně uspělo například v Karlovarském či Ústeckém kraji. Naopak v Jihočeském či Zlínském kraji mají zastupitelé ANO přes těsné procentuální vítězství stejný počet mandátů jako druzí občanští demokraté, respektive lidovci.

Předseda hnutí Andrej Babiš nechtěl odhadovat, kolik hejtmanů nakonec vládní hnutí bude mít. „Všichni dělají všechno pro to, aby nás obešli. My jsme to už zažili. Taková je politická realita, musíme to akceptovat, i když to nechápu,“ řekl premiér. „Jediný program opozice je, jak porazit Babiše. To je spiknutí nenávisti,“ řekl Babiš, který vítězství v deseti krajích považuje za úspěch.

Do zapomenutí byli v krajských volbách naopak odsunuti sociální demokraté a komunisté, kteří vládu Andreje Babiše podporují. Šéf ČSSD Jan Hamáček připustil, že spojování opozice v krajích vládním stranám uškodilo. „Určitě se ukazuje, že bude tendence zejména opozičních stran jednat o koalicích i před sněmovními volbami v příštím roce,“ řekl.

Hamáček zároveň odmítl, že by ve skončeném hlasování vláda dopadla špatně, byť ANO stagnuje a ČSSD ztratila další voliče. „Jako zásadní nespokojenost s vládou to skutečně interpretovat nelze. Vzhledem k tomu, v jak složité situaci kvůli koronaviru jsme, to neberu jako prohru vlády,“ dodal.

Politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy míní, že vítězství ANO má dvě strany. „Volby jsou pro ANO úspěchem z toho důvodu, že hnutí dokázalo zopakovat výsledek z roku 2016, a letošní krajské volby potvrdily existenci pevného voličského jádra,“ uvedl. „V mnoha krajích nicméně ANO patrně skončí v opozici, protože postrádá koaliční partnery,“ řekl Mlejnek, podle kterého je fiasko celostátních koaličních partnerů ČSSD a KSČM varovným znamením pro hnutí.