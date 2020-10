Na volební „odstřel“ je Jermanová. O posty přijdou i hejtmani z ČSSD, odhadují politologové | E15.cz

„Může se začít hroutit obraz uskupení Andreje Babiše jako neporazitelné strany,“ míní Petr Jüptner z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Sčítat ztráty bude téměř jistě ČSSD, která přišla o některé výrazné tváře. Otázka je, nakolik bude propad velký. Opoziční ODS nebo Starostové a nezávislí by mohli místy zabodovat.

Experti obecně předpokládají posílení neparlamentních formací a značný rozptyl ve výsledcích v jednotlivých krajích.

Čtyři ohrožená jména

Z pěti hejtmanů ANO to má nejvíce nahnuté středočeská Jaroslava Pokorná Jermanová. ČSSD přijde v lepším případě o jednoho až dva hejtmany. A pokud se proti lidovcům na Zlínsku spojí ostatní strany, s funkcí se rozloučí i Jiří Čunek. Má však pověst politika, který dokáže zvítězit v jakýchkoliv volbách.

U těch krajských navíc platí, že nerozhodují výhradně voliči. Záleží také na schopnostech partají dohodnout funkční koalici. Hejtmany se tak mohou stát i lídři, kteří skončí na nižších příčkách.

Přestože ANO minule vyhrálo v devíti krajích, vládu získalo pouze v pěti z nich. Stejný počet hejtmanů nakonec díky vyjednávací taktice obsadila sociální demokracie, byť zabodovala jen v jižních Čechách a na Vysočině.

Jen negativní reklama

U středočeské hejtmanky Jermanové se politologové pozastavují nad tím, že na sebe neustále upozorňuje chybami a skandály, například s předraženými smlouvami s externisty.

Naposledy se o rozruch postaral manžel Jermanové, když volební jedničku ODS v regionu Martina Kupku a jeho spolupracovníky nazval na sociálních sítích „partou buzerantů“. „Měl pocit, že se mě nikdo nezastane. V kraji přitom máme mnoho úspěchů,“ hájila partnera hejtmanka.

Analytik ČT Kamil Švěc považuje Jermanovou za velkou slabinu ANO. „Ve známost se jí podařilo vejít v podstatě jen různými přešlapy. Postrádá pokoru, vystupuje arogantně,“ uvedl.

Ve Středočeském kraji má ambici sesadit hejtmanku hnutí STAN, které tam minule získalo 15 procent a skončilo těsně za ANO. Místo jaderné fyzičky Dany Drábové tentokrát vybralo do čela společné kandidátky s KDU-ČSL a SNK-ED starostku Mnichovic Petru Peckovou.

Těžká pozice socialistů

V obtížnější pozici než ANO je ČSSD, která všech pět hejtmanských postů asi neudrží. I proto, že přišla o bývalého jihočeského hejtmana Jiřího Zimolu a letos o plzeňského Josefa Bernarda.

Největší šance obhájit funkci má Jiří Běhounek, který na Vysočině bojuje v oranžovém tričku už počtvrté. Méně předvídatelné jsou jižní Čechy. Politolog Lukáš Jelínek však nepředpokládá, že by Zimola, který se uchází o hlasy pod vlastní značkou Změna 2020, ohrozil hejtmanku Ivanu Stráskou (ČSSD).

Složitější to má pardubický hejtman za socialisty Martin Netolický, kterému šlape na paty lídr ANO v regionu Martin Kolovratník. Pozici královéhradeckého sociálního demokrata Jiřího Štěpána v čele rady zase ohrožuje někdejší policejní prezident a současný předseda senátorů za ODS Martin Červíček.

Přestože odborníci tipují, že ČSSD čeká další volební propadák, nemusí to podle nich vyústit ve větší pnutí ve straně, nebo dokonce v pád jejího šéfa Jana Hamáčka. Důvodem je třeba to, že jednoho z nejhlasitějších vnitrostranických kritiků Michala Haška instaloval Hamáček do funkce volebního manažera. Možná prohra tedy dopadne i na Haškovu hlavu.

Čunkův boj o nemocnici

Místo hlasování o nové krajské vládě čeká Zlínsko spíše referendum o nové nemocnici za osm miliard korun. Hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) protlačil její výstavbu zastupitelstvem pouze o jediný hlas, a proti vůli svého koaličního partnera, kterým je ANO.

Právě regionální špičky hnutí hodlají v případě vítězství projekt zarazit. Namítají, že nová nemocnice ve Zlíně by odčerpala personál z kroměřížské, vsetínské a uherskohradišťské nemocnice. Stejný názor má i zlínská ODS, socialisté, Piráti, SPD či KSČM.