Petra Pavla přišli do štábu podpořit divadelníci, politici i sponzoři | E15.cz

Ve štábu byly vidět celebrity z filmového a divadelního světa, třeba Zdeněk Svěrák, Ondřej Sokol, Jitka Čvančarová, Tomáš Hanák, Aleš Háma nebo Vladimír Polívka. Podpořit Pavla přišli i výtvarník František Skála, architekt Josef Pleskot, písničkář Jaroslav Hutka nebo modelka Taťána Kuchařová. Podporu dostal nový prezident i od slavných lékařů Jana Pirka, Pavla Pafka nebo Tomáše Šebka.

Největší celebritou byla ovšem slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která přišla manželům Pavlovým osobně pogratulovat. „Myslím si, že na světě nejsou dva národy tak blízké jako Češi a Slováci. Právě tato lidská blízkost je důvodem, proč se těšíme na každou společnou chvíli. A volba prezidenta a hlavy státu nesporně takovou velkou chvílí je,“ řekla Čaputová. „Já osobně mám mimořádnou radost, že v našem regionu a v Evropě přibude hlava státu, která ctí demokratické hodnoty a jejíž síla pramení z klidu,“ poznamenala.

Zvolení nového prezidenta oslavila řada osobností. „Přišel jsem slavit. Této volbě jsem se dost věnoval, protože to zřejmě bude můj poslední prezident. Tak mě záleželo na tom, aby to byl dobrý prezident. Myslím, že bude,“ řekl Zdeněk Svěrák.

Ve štábu se objevil také bývalý prezidentský kandidát z předchozí volby Michal Horáček. Od nového prezidenta chce zejména zklidnění napětí ve společnosti. „A také usměrnění toho, kam patříme. Končící prezident Miloš Zeman razil politiku více azimutů, tedy i azimut ruský nebo azimut čínský. My ale máme pouze jeden azimut, své spojence v Evropské unii a NATO. Je zřejmé, že patříme na Západ a jeho zájmy jsou i české zájmy,“ řekl textař.

Podobně hovoří i spisovatel a režisér Patrik Hartl. „Očekávám od Petra Pavla zklidnění situace ve společnosti, propojení různě smýšlejících lidí a rozboření hradby nenávisti, aby spolu lidé mohli konstruktivně mluvit. Za normálních okolností by se to zdálo jako triviální úkol, ale v naší společnosti to teď není jednoduché,“ konstatoval Hartl.

„Tato společnost je rozdělená už bezmála dvacet let. Začalo to už za dob bývalého prezidenta Václava Klause, o Miloši Zemanovi ani nemluvě. Otázkou je, jestli oněch pět let, která má Petr Pavel před sebou, bude na takový úkol stačit,“ zamýšlí se nad počínajícím mandátem Petra Pavla režisér a podnikatel Václav Marhoul.

Dvakrát neúspěšný kandidát na prezidenta Marek Hilšer apeluje na Petra Pavla, aby nezapomněl na problémy velké části společnosti. „Od nového prezidenta očekávám, že bude stát na straně všech občanů, tedy i těch slabších. Měl by se věnovat problémům, které radikalizují společnost. Může to udělat tím, jaká témata bude otvírat. Může to být například problematika exekucí, korupce v politice, střetu zájmů, ale také otázky týkající se obnovitelných zdrojů,“ řekl senátor. „Neříkám, že prezident má hrát roli premiéra, to rozhodně ne. Má ale otevírat palčivá témata a nastavovat i morální zrcadlo české politice,“ dodal.

Ve štábu se pohybovali i podnikatelé, kteří Pavlovi sponzorovali kampaň. Kandidáta podporovali i proto, že nechtěli na Hradě vidět Andreje Babiše. „Já si myslím, že to všichni viděli v těch posledních čtrnácti dnech, jak se Andrej Babiš zachoval. Myslím, že bychom byli všichni nervóznější, kdyby Babiš vedl tu kampaň tak, jak ji vedl poslední den. Takto se ukázalo, že lež a zpochybňování normálních lidských hodnot, je tomuto pánovi vlastní,“ řekl Zbyněk Frolík ze společnosti Linet, který Pavlovi poslal půl milionu korun.

Radost neskrýval ani jeden z dalších sponzorů Petra Pavla, zakladatel nadnárodní společnosti Y Soft Václav Muchna, který Pavlovi poskytl kanceláře i několik milionů korun na kampaň. „Tohle není investice. Když se podíváte na podporovatele pana prezidenta, tak to nikdo nedělal jako investici. To je prostě podpora hodnot, které my vnitřně cítíme, a jsme rádi, že ty hodnoty opravdu dneska vyhrály,“ řekl.