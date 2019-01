Migrace: téma, které může rozhodnout evropské volby | E15.cz

Statistika Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž Frontex rozhodně nevypovídá o tom, že migrační krize trvá. Čísla, která uvádí, spíše klesají nebo stagnují. V loňském roce se podle Frontexu do Evropy dostalo zhruba 150 tisíc lidí, většina z nich stále přes Středozemní moře. Je to nejnižší počet nelegálně přicestovavších za posledních pět let. Nejvíce lidí dorazilo do Španělska a Řecka. Nejpočetnější národnostní skupinou pak byli Tunisané – do Evropské unie jich přes Středozemní moře přišlo 5200. Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) za prvních šestnáct dní letošního roku dorazilo po moři do Evropy celkem 4216 lidí, více než osm desítek z nich při pokusu doplout k evropským břehům zahynulo. Mění se struktura migrace – do Evropy už nepřichází tolik lidí ze Sýrie či jiných zemí s válečným konfliktem jako dříve. Jsou to spíše osoby z afrických států, Afghánistánu a dalších zemí, které nárok na azyl nemají.