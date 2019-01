Cizinecká policie loni v Česku odhalila nelegální pobyt téměř pěti tisíc lidí | E15.cz

Cizinecká policie loni v Česku odhalila nelegální pobyt 4992 lidí, což bylo o 254 více než v roce 2017. Nejčastěji to byli Ukrajinci, Moldavané a Vietnamci, kteří překročili povolenou dobu pobytu. Běženců, kteří využili Českou republiku jako tranzitní zemi, přibylo loni meziročně o 19 na 191. Mířili převážně ze Slovenska většinou do Německa. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytla mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová.