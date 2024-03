Šéf Starostů a vicepremiér Vít Rakušan řekl, že v Česku se dělá z Evropské unie strašák, na kterého se svádějí vlastní neúspěchy a selhání. „Jako by nám úplně nedocházelo, že za těch dvacet let v Evropské unii to nejsou žádní zlí oni, ale jsme to my,“ uvedl. Diskusi v Česku podle něj ovládli euroskeptici a vytvářejí negativní atmosféru ve zdejší společnosti. „Proti tomu stavíme oponentní kandidátku plnou profesionálů a nadšených proevropsky orientovaných lidí,“ dodal.

Starostové dosud uváděli, že jejich lídry budou Nerudová a bývalý poslanec Jan Farský, teprve teď oznámili, že na úplném čele bude Nerudová. Soustředit se v programu chtějí na kvalitu života v regionech, přívětivost Evropy pro mladé lidi, lepší ochranu proti migraci či na potravinovou soběstačnost. Tlačit chtějí na snižování emisí skleníkových plynů nebo vítězství Evropy v boji s dezinformacemi.

Nerudovou a Farského doplní na kandidátce na třetím místě místostarostka Mikulova na Moravě Petra Korlaar, čtvrtý je náměstek ministra pro místní rozvoj Radim Sršeň a pátá poslankyně Lucie Potůčková. Na šestém místě listiny je poslanec Martin Exner, na sedmém student Adam Trunečka a na osmém vystudovaný právník s původem v Bělorusku Andrej Poleščuk.

Nerudová poděkovala Starostům, že jí jako nezávislé kandidátce dali důvěru umístěním do úplného čela listiny. Na kandidátce jsou podle ní lidé, kteří chtějí Evropu tvořit. „Nikdo z nás nemá strach z kroužkování, máte-li preferovaného kandidáta, kroužkujte,“ řekla Nerudová. Patrně tak odkazovala na informace médií, že na kandidátku Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) nesmějí kandidáti s potenciálem na vysoký zisk preferenčních hlasů.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v červnu. Voliči budou rozhodovat o obsazení 720 křesel, což bude o 15 víc než v končícím období. Zvýšení počtu křesel je reakcí na demografické změny v EU. Česko má nyní 21 mandátů a jejich počet se měnit nebude. Starostové podle Nerudové cílí na zisk aspoň čtyř křesel, nyní mají v EP jednoho zástupce. Na kampaň mají 15 milionů korun.

Volebním lídrem Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) je europoslanec Alexandr Vondra (ODS), v čele pirátské kandidátky bude europoslanec Marcel Kolaja. V čele kandidátky ANO bude místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová. SPD povede někdejší europoslanec Petr Mach, který v minulosti stál v čele Svobodných.