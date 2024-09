Problém ANO i radikálnějších formací spočívá v tom, že se proti jejich kandidátům voliči ve druhém kole spojí. „Senátní volby jsou svým způsobem unikátní a specifické. I tím, že jsou většinové a dvoukolové, což už samo o sobě má značný vliv na jiné vzorce volebního chování,“ říká Petr Just z Metropolitní univerzity.

Z předvolebních průzkumů plyne, že ANO se aktuálně těší velmi vysoké popularitě a jeho snaha učinit z krajských i senátních voleb protivládní referendum může zabrat výrazněji než v předchozích kláních. Slabinou hnutí je však skutečnost, že jeho sympatizanti ke druhému kolu voleb moc nechodí. Podepisuje se na tom i samotný Babiš, který Senát označoval za zbytečný. Teď hovoří o důležitosti voleb: „Senát dnes není pojistkou demokracie a ústavnosti, ale prodlouženou rukou pětikoalice.“

V roce 2022 se do druhého kola dostalo sedmnáct kandidátů ANO, jeden byl zvolen hned v prvním rozstřelu. Nakonec ale hnutí získalo pouze tři křesla. Letos končí mandát dvěma senátorům z šestičlenného klubu ANO, a to Miroslavu Adámkovi a jeho kolegovi ze Socdem Petru Víchovi.

Jedenaosmdesátičlenný Senát ovládají ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP 09. Blížící se výměna třetiny senátorů na tom nic zásadního nezmění. I když by strany oslabily, většinu v komoře si udrží. Senátorský klub ODS a TOP 09 má 36 členů, obhajuje 13 křesel. Lidovci mají v klubu 12 senátorů a bojují jen o tři místa. STAN může přijít nejvýše o třetinu z 18 senátorů.

„Věřím, že se nám podaří udržet to, co je náš hlavní cíl, tedy co nejsilnější klub v Senátu a celkovou většinu v komoře,“ říká premiér a šéf občanských demokratů Petr Fiala.

SPD ani komunisté žádného senátora nemají. Letos jim ale svitla šance, že se svezou na sílící vlně odpůrců koaličního kabinetu Petra Fialy. Na protestní hlasy se však stojí delší fronta. Například v Praze 12 je hlavním vyzyvatelem někdejšího prezidentského kandidáta Pavla Fischera (Spolu a STAN) bývalá hvězda ODS Boris Šťastný. O hlasy voličů se tentokrát uchází v dresu Motoristů s podporou ANO.