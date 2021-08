Jan Hamáček: Pravice zvýší DPH, odnesou to senioři a lidé s nízkými příjmy/Pravice sebere lidem jistoty/ANO a ODS spolu koketují/Politici ANO budou s velkým gustem rušit jistoty lidí/Stát musí být silný, jinak se o lidi nepostará | E15.cz

Ve Středočeském kraji se čekala jedna z nejostřejších volebních bitev, premiér Andrej Babiš ale nakonec kandiduje na Ústecku. Za ANO proti vám stojí ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček. Je to vážný soupeř?

Je to kandidát nejsilnějšího uskupení, takže má velkou šanci uspět. Nicméně zastávám názor, že jakkoliv poslanec působí na centrální úrovni, je v parlamentu jistým vyslancem daného kraje a měl by o něm něco vědět. Pan Havlíček je jistě pracovitý, ale je Jihočech. O středních Čechách toho asi moc neví. Jsem rodák z Mladé Boleslavi a region už ve sněmovně zastupuji od roku 2006. Troufám si tvrdit, že znám nejen jeho problémy, ale i to, jak je řešit. Nikdo mi je nemusí ukazovat.

Havlíček prosazuje zachování méně vytížených regionálních tratí, které chce kraj zrušit. Je to velké téma?

Dopravní obslužnost je jedno z témat. Volby, které nás čekají, mohou vystavit účet středočeské krajské koalici STAN, ODS, Pirátů a dalších subjektů. Zrušili řadu zlepšení v dopravě, které v minulosti zavedla ČSSD. Bylo to jízdné pro studenty a seniory zdarma i zachování sítě tratí. Opačný přístup komplikuje lidem z venkova dojíždění do center.

V tom se tedy s vládním kolegou shodujete. Čím ho trumfnete, abyste mu sebral voliče?

Bude to souboj rozdílných ideologií a názorů. Za dobu působení sociální demokracie ve vládě začal stát poskytovat občanům nové jistoty a větší komfort. S pouhými pěti ministry jsme protlačili řadu změn, které tyto jistoty znásobily a posílily. Pokud ale ANO a pravice spolu koketují, což je naprosto zřejmé, lidé na to doplatí.

Z čeho vycházíte?

Například místopředseda ODS Alexandr Vondra nevylučuje spojení své strany s ANO, pokud by hnutí nevedl Andrej Babiš, a zároveň si nedovede představit vládu s Piráty. Přestože ODS navenek tvrdí, že s Babišem nikdy nepůjde, nebezpečí pravicové koalice tady jednoznačně je. Bez ANO vládu sestavit nepůjde a ODS je velmi natěšena na to, aby v ní byla. Má to jistý háček, který spočívá v tom, co udělat se současným premiérem. Myslím ale, že naleznou způsob jak si s tím poradit. Andreji Babišovi by mohla vyhovovat role, jakou má v Polsku Jarosław Kaczyński. Pravděpodobnost vzniku pravicové koalice je vysoká.

Není varování před pravicí strategie ČSSD, jak přetáhnout konkurenci voliče?

Pečlivě jsem analyzoval situaci na Slovensku. Vláda sociální demokracie tam také prosadila spoustu jistot, které rozšířily fungování sociálního státu. A přestože pravicová opozice před volbami slibovala, že na ně nesáhne, za pouhý rok jsou všechny pryč. Proto budeme hlavně nerozhodnuté voliče přesvědčovat, že současné sociální jistoty nejsou napořád. Když ČSSD ve vládě nebude, tlak na rušení těchto opatření a na zavádění například poplatků ve zdravotnictví bude obrovský. Mám zkušenosti se středočeskou ODS, která v minulosti prodávala veřejné nemocnice. Dostupnost lékařské péče je od té doby v kraji komplikovaná.

Kritika poplatků ve zdravotnictví vám v minulosti zajistila vítězství ve volbách. Tentokrát ho ale při balancování na pětiprocentní hranici nezopakujete.

Všechny pravicové strany říkají, že budou škrtat peníze. Nejkouzelnější na podzimním souboji je, že jediná sociální demokracie si dala práci a poctivě napsala volební program. Dvě pseudokoalice, které se po volbách rozpadnou, musely nalézt nejmenší společné jmenovatele. To znamená, že do programů nenapsaly nic. Pouze vymyslely sliby za dvě stě miliard korun a říkají, že je pokryje vyhození 13 procent státních zaměstnanců. Asi propustí hasiče, policisty, vojáky, lékaře, zdravotní sestry a učitele.

Předpokládáte, že hlavním tématem voleb bude tradiční střet levice a pravice. Nedopadne to ale zase tak, že ANO socialistům a komunistům vyluxuje voliče?

Trvám na tom, že penzum služeb státu musí zůstat zachováno. Pokud chce pravice škrtat, musí říct kde. Masivní reformu sociálních služeb jsme za její vlády už zažili. Skončila obrovským průšvihem, protože nízkopříjmové skupiny obyvatelstva měly opravdu velké existenční problémy. Co se týče poplatků u lékaře, i pravicoví komentátoři nyní přiznávají, že bitva ČSSD za zachování robustnosti českého zdravotnictví byla správná. Kdyby se například zredukovala lůžka v nemocnicích, jak navrhoval exministr zdravotnictví ODS Tomáš Julínek, systém by za covidových epidemií zkolaboval. Stát musí mít určitou sílu, aby se o lidi postaral.

To samé ale lidem slibuje i Babiš. Proč si myslíte, že lidé tentokrát uvěří vám?

Problém ANO je v tom, že slíbí cokoliv. Lidé tomu bohužel věří, protože hnutí má masivní marketingovou mašinerii pana premiéra. Říká: O nic se nestarejte, zařídím to. Zažil jsem řadu debat na vládě, kdy ministryně financí Alena Schillerová o sobě říkala, že je pravicová politička. A minimálně polovina poslanců ANO tvrdí to samé. Jana Maláčová může dlouhé hodiny vyprávět o tom, jak s nimi bojovala o obnovení proplácení prvních tří dnů nemoci, o vyšší rodičovskou, o náhradní výživné nebo o zvýšení důchodů. Každý rok se také ve vládě zasazujeme o růst minimální mzdy a na ní navázaných zaručených mezd, které se dotýkají statisíců zaměstnanců. Považuji za úspěch, že jsme k tomu všemu ANO dotlačili. Stejně flexibilní, jako bylo v koalici s námi, ale bude i ve spojení s ODS. Politici Babišova hnutí budou s velkým gustem jistoty lidí rušit.

Co byste považoval za největší chybu?

Nedovedu si mimo jiné představit, jak bychom prošli covidovými epidemiemi, kdyby stát neproplácel první tři dny nemoci.

Budete soupeřit o voliče i s Přísahou Roberta Šlachty, který rozjel velkou kampaň?

Je to jako s oněmi dvěma pseudokoalicemi, které na rozdíl od ČSSD nemají skutečné programy. Ani program pana Šlachty neznám. Není jasné, jaký názor má na daně, zdravotnictví, sociální systém. Je to postavené na jednom plukovníkovi, který slibuje, že zavře všechny lumpy. Přitom v minulosti sehrál velmi diskutabilní roli, když provedl státní převrat a tvrdil, že zabavil kilogramy zlata a stamiliony korun. Nakonec to byly dámské kabelky. Kandidátka Přísahy je navíc z poloviny expolicejní, jde o bývalé příslušníky stejného útvaru. To je asi celosvětové unikátní záležitost.

Věříte spekulacím, že Přísaha je klon ANO?

Andrej Babiš panu Šlachtovi pomohl, když z něj jako tehdejší ministr financí udělal celníka. Bylo to proto, že Šlachtovi se nesplnil sen o funkci policejního prezidenta. Spekulace, že Přísaha je béčko ANO se nabízejí. Myslím, že Šlachta by měl jasně vysvětlit, kdo ho ve skutečnosti financuje a stojí za velmi profesionální a drahou kampaní. Jeho politický projekt se zdá být jakousi recyklací dřívějších Věcí veřejných.

Financování Přísahy je podle vás netransparentní?

To, že všechny finanční prostředky investované Přísahou do kampaně procházejí jednou agenturou, je z mého pohledu obcházení zákona.

Chcete zvýšit platy všech státních zaměstnanců o 3,5 procenta. Kde by na to ČSSD vzala peníze?

Když je inflace přes tři procenta, nemůžeme říct lidem, kteří zasahovali u ničivého tornáda a pomáhali za epidemií, že jim moc děkujeme, ale musejí počítat s nižšími platy. To nejde.

Velmi poctivě v programu říkáme, kde vezmeme peníze, a to i na snižování stomiliardových schodků státního rozpočtu. Vím, jaký je recept pravice, která by zvedla DPH na pětadvacet procent. Je to proto, že tato daň se vybírá nejlépe. Ale když ji stát zvýší, zaplatí to důchodci a zaměstnanci. My naopak chceme, aby se zátěž přesunula na banky a korporace, které odvádějí každý rok 300 miliard korun svým zahraničním matkám. Pokud by jim vzrostly odvody o dva procentní body ročně, neublížilo by jim to. Kombinace všech našich daňových opatření včetně rušení řady daňových výjimek by státní finance srovnala. Chtěl bych slyšet od pravice, jak vygenerují dostatek zdrojů, a přitom nezasáhnou seniory a lidi s nízkými výdělky.

ČSSD nasadila v Praze jako lídryni ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. Nedosáhla by lepšího výsledku na Moravě, odkud pochází?

Pokud je mi předhazováno, že jsem v hlavním městě zamezil kandidatuře exministra zahraničí Tomáše Petříčka, mělo to pádný důvod. Podle našich průzkumů to vypadalo, že dosáhne jen 1,7 procenta hlasů. I ochota pražských sociálních demokratů ho volit byla pod padesáti procenty. Naopak u Jany Maláčové je téměř stoprocentní.

Ocení Pražané opatření, které Maláčová prosadila v sociální oblasti?

Souhlasím, že Praha je nejbohatší město v zemi. Odmítám ale, že spousta jeho obyvatel nemá sociální problémy. Aktuálně také pražská radnice chystá personální čistky v sociálních ústavech. Jednička kandidátky sociální demokracie se ale musí soustředit i na jiná témata. Budu vyžadovat, aby vystavila účet pražské koalici v čele s primátorem Pirátů Zdeňkem Hřibem.

Podobně budete postupovat i vy ve Středočeském kraji?

Přesně tak. Budu propagovat náš program a zároveň upozorňovat na to, co se pravici v regionu nepovedlo. Co se týče Prahy, město stagnuje, všechno se odkládá. Místo zprůjezdňování komunikací se omezuje doprava například na nábřeží, kde jsou kavárenské stolky. Když chce vedení města dělat v centru takové kroky, nejprve ale musí dokončit vnější obchvat. Poslední větší práce udělala koalice, v níž byla zastoupena ČSSD. Od té doby stojí výstavba metra, okruhů či rychlodráhy na Kladno. Sociální demokracie navíc prosadila levnější jízdné v hromadné dopravě, které Piráti plánují zvyšovat. Chtějí řídit stát, a přitom nezvládají vedení hlavního města. Na to budeme v kampani poukazovat.