Koalice Spolu chce zrušit patnáctiprocentní sazbu DPH. Rozpočet může přijít o desítky miliard | E15.cz

Koalice Spolu plánuje snížit daň na potraviny. Zcela by zrušila patnáctiprocentní sazbu DPH a zboží zatížené touto daní by přesunula do snížené desetiprocentní sazby. Nadále by tak existovaly jen dva druhy daně z přidané hodnoty. Stejné opatření navrhuje také hnutí Přísaha Roberta Šlachty. Státní rozpočet by přesunutím potravin do snížené sazby přišel odhadem o desítky miliard korun.