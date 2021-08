Kandidáti - Volby do Poslanecké sněmovny | Lídři v krajích | E15.cz

Letos se opět po čtyřech letech konají volby do poslanecké sněmovny, které rozhodnou o tom, kdo bude v Česku vládnout v příštích čtyřech letech. Volební místnosti se tradičně otevřou v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin. Volebními obvody jsou kraje a voliči tak hlasují pro kandidáty na krajských kandidátkách s možností využití čtyř preferenčních hlasů.