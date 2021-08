Zbyněk Stanjura: Privatizujeme Českou poštu i České dráhy přes burzu | E15.cz

V možné příští vládě by se ODS mohla pokusit alespoň o částečnou privatizaci České pošty a Českých drah. Tvrdí to první místopředseda strany a její kandidát na ministra financí Zbyněk Stanjura. „Česká pošta by mohla být akciová společnost kótovaná na burze a nějaké procento by se mohlo prodat. Stát by si tam nechal většinu. Je to i model, který bych preferoval u Českých drah,“ říká Stanjura.

Která strana je dnes v Česku pravicová?

ODS.

Ale Zuzana Majerová Zahradníková, šéfka Trikolóry, tvrdí, že jedinou pravicovou stranou v Česku je právě Trikolóra.

Já nevím, podle čeho usuzuje. Podle mě je to úsměvné. Kdybych chtěl být stejně útočný jako ona, tak chce říct, že v České republice jsou jen dvě procenta pravicových voličů? To přece nemůže myslet vážně. Když se podíváte na průzkumy, tak se středopravicovým viděním světa se ztotožňuje polovina voličů. Celý stát platí střední třída. A my máme poslouchat je. Když to platí, chtějí vidět fungující stát.

Jezdíte se svou road show po českých krajích a mluvíte hlavně se živnostníky. Měla by pravice pomáhat spíš živnostníkům, nebo zaměstnancům?

Oběma. To nejcennější, co každý podnikatel a živnostník má, jsou jeho zaměstnanci. A nepotřebuje, aby politici proti sobě uměle stavěli zaměstnavatele a zaměstnance, tedy to, co stále dělá sociální demokracie. Když jsme letos prosadili velké snížení daní, tak to bylo pro zaměstnance.

Chcete 13 procent zaměstnanců státní správy vyhodit. Nejdřív jste tedy zaměstnancům pomohli velkým snížením daní, ale pak říkáte, že chcete desetitisíce zaměstnanců státu poslat na úřad práce. Tomu úplně nerozumím.

Těchto 13 procent zaměstnanců státu dělá jen to, co jim určí zákon. Nejdříve musíme zrušit agendy. Bude méně práce, méně zaměstnanců ve státní správě a ti zbylí mohou dostat vyšší platy.

Které agendy chcete rušit?

Konkrétně to bude úkol každého ministra. Když začnu u ministerstva financí, Andrej Babiš nabral 600 lidí na kontrolu EET. Když jsme říkali, že dramaticky zvyšuje byrokracii v podnikání, oni říkali že ne. Když přišel covid, tak zmrazili EET s naším odůvodněním, že není třeba taková byrokracie. Dál nevím, proč musíme mít tolik celníků. A mohl bych pokračovat. Chceme rušit národní dotační programy. To je teď regulérní, ale neproduktivní průmysl. S tím je také spojená zbytečná byrokracie.

Skutečně pomůžete státu tím, že tyto lidi pošlete na úřad práce? Vždyť je to ta střední třída, o které říkáte, že jí chcete pomáhat.

Ale oni jsou kvalifikovaní. Stále slyším, že máme málo kvalifikovaných lidí. Já bych se toho nebál. Ti šikovní se o práci bát vůbec nemusejí.

A myslíte, že vás budou státní úředníci volit?

Část úředníků nás určitě volit bude. Jejich voličské preference budou podobné jako ve zbytku společnosti. Ale rozevírají se nám tu nůžky. Ve veřejné sféře rostou platy mnohem rychleji než v privátní. To není normální.

V programu iniciativy Česko plus tvořené mladými členy ODS je rušení konkrétních institucí, Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí či CzechTourismu. Jsou to i podle vás „přebytečné agendy“?

Určitě bych se podíval, jestli CzechTourism funguje, jak má. Jsem k tomu skeptický. Pořád investujeme do nějakých kampaní v zahraničí a nějak to není vidět. Pak přijde covid a všechno je jinak. Určitě bych to minimalizoval a možná sloučil s CzechInvestem. Geniální nápady prostě nevzniknou na úřadech. Výzkumné ústavy bych klidně zrušil.

Iniciativa Česko plus navrhuje také privatizaci Budějovického Budvaru, České pošty i Lesů ČR. Chcete je také privatizovat?

Česká pošta by mohla být akciová společnost kótovaná na burze a nějaké procento by se mohlo prodat. Stát by si nechal většinu. Je to i model, který bych preferoval u Českých drah. Po nástupu konkurenčního prostředí na železnici se ukázalo, že i České dráhy se umějí zlepšit.

A Budvar?

Mně to přijde jako marginální věc. Kdyby nebyl spor o ochrannou známku, tak už je dávno zprivatizovaný.

Ministryně financí Alena Schillerová chce škrtat daňové výjimky stejně jako kandidát STAN na ministra financí Věslav Michalik. Oba tam vidí minimálně desítky miliard, které by se daly ušetřit. Souhlasíte?

Paní ministryně už měla šanci, ale nic nepředvedla. Moc prostoru tam popravdě řečeno nevidím. Zrušíme slevu na poplatníka? Určitě ne. Je to jen prázdné heslo.

A co DPH? Plánujete nějaké změny v nepřímých daních?

Obecně máme v programu, že větší daňové změny chceme udělat jednou za volební období. Pokud to berete realisticky, tak to bude nejdříve k 1. lednu 2024.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová deníku E15 řekla, že tou jedinou velkou změnou by bylo právě zrušení jedné ze sazeb DPH. Která sazba by to byla?

To ano, to beru spíše jako zjednodušení. Pokud říkáme, že nechceme zvyšovat daně a máme dvě snížené sazby ve výši 10 a 15 procent, tak nám z toho vychází, že škrtneme tu patnáctiprocentní. Česko by tak nadále mělo jen dvě sazby DPH ve výši 10 a 21 procent.

Tím ale podstatně klesnou příjmy státního rozpočtu.

Ano, klesnou. Ale my jsme přesvědčeni, že problém státního rozpočtu není na příjmové straně, ale na té výdajové. Počítáme s tím, že na provozu státu ušetříme 80 miliard ročně. Pokud navíc poroste ekonomika o čtyři procenta ročně, k čemuž chceme připravit prostředí, tak se příjmy rozpočtu budou zvyšovat o dalších 80 miliard ročně.

Počítáte s tím, že ekonomika poroste a nepřijde další problém například s mutacemi koronaviru. Je to prozíravé?

Ten problém přijít může, to nezakrývám. Ale neviděl jsem žádnou věrohodnou analýzu, která by říkala, že něco v blízké době hrozí. Jde o to, jak rychle se teď ekonomika vzpamatuje z covidového šoku. Ale podle toho, jak to tato vláda dělá zatím nemoudře, tak máme druhé největší tempo zadlužování po Kypru. Příští rok, kdy bude ekonomika stoprocentně zotavená z covidu, plánuje pro mě úplně nepochopitelně ministryně Schillerová vyšší schodek než v krizovém roce 2020.

Ale ten rozpočet je takzvané volební. Připravuje se před volbami.

Já vím, ale takto brzy můžeme skončit na dluhové brzdě. Ona jen počítá s tím, že to nějak dopadne. Musíme mít ambici snižovat výdaje. Znáte rodinu, která nedokáže ušetřit pět procent, když opravdu potřebuje? Já ne.

Říkáte, že žádné nové daně kromě digitální zavádět nechcete a ani nechcete zvyšovat ty stávající. Přitom vaši případní koaliční partneři Piráti a STAN chtějí zvyšovat několik daní, ať už daně z nerostného bohatství či z komerčních nemovitostí. Jak chcete po volbách dojít ke kompromisu? Na kterou daň jim kývnete?

Tady zatím prostor pro kompromis nevidím. Fakt ne. Zásadní dopad na státní rozpočet má jen sociální pojištění a tři hlavní daně: DPH, daně z příjmů fyzických a právnických osob. U žádné z nich si nedovedu představit zvýšení.

Ale vy chcete vedle DPH snižovat i sociální pojištění o dva procentní body. Jak s tím vším chcete dosáhnout schodku rozpočtu ve výši 1,5 procenta HDP, který zároveň slibujete?

U sociálního pojištění dělá jeden procentní bod asi 16 miliard. A chceme to rozfázovat. Když snížíme sociální pojištění u zaměstnavatele, tak je větší prostor pro zvýšení mezd. Tudíž více peněz pro potenciální spotřebu.

Nějak se přece s Piráty a Starosty budete muset domluvit.

Říkám, že případná vláda bude mít charakter velké koalice. Ale je to třeba udělat v okamžiku, kdy chcete porazit populistu a extremisty. Na svých výjezdech jsem mnohokrát slyšel, že pokud půjdeme s Babišem do koalice, tak nás ten člověk volil naposledy. Toho bychom se měli držet.

Je ODS v tomto názoru jednotná?

Stoprocentní to nebude nikdy a nikde, ale jsem přesvědčen o tom, že je to naprosto dominantní názor.

Například jihočeský hejtman a šéf Asociace krajů Martin Kuba říká, že svět, který reprezentují Piráti, není o moc veselejší než ten, který reprezentuje Babiš. Výhrady vůči koalici s Piráty mají i další vaši důležití členové, třeba Alexander Vondra.

Martin Kuba řekl, že není o moc veselejší, ale o něco veselejší tedy je. (smích) Pro nás je velmi důležité, abychom byli ve vládě silnější, abychom mohli jejich daňovým nápadům bránit.

Jak chcete prezidenta Miloše Zemana přesvědčit, aby po volbách jmenoval Petra Fialu premiérem, pokud volby vyhrajete?

To vám neřeknu, ale strategii máme promyšlenou. Možná to nebude hned po volbách, ale jsou různé metody, aby naše vláda získala ve sněmovně důvěru.