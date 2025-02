Volby v Česku by vyhrálo hnutí ANO s 34,7 procenta hlasů před koalicí Spolu s 18,5 procenta a hnutím STAN s 11,4 procenta. Ve Sněmovně by usedlo také hnutí SPD, Piráti a uskupení Stačilo!. Motoristé sobě by potřebnou pětiprocentní hranici nepřekročili. Vyplývá to z volebního modelu agentury STEM, který v neděli zveřejnila televize CNN Prima News. Odpovídalo 1563 dospělých. Výsledky se proti modelu zveřejněnému minulý týden výrazně nezměnily.

Opoziční ANO si drží v únoru podporu zhruba mezi 34 a 35 procenty hlasů. Spolu se pohybuje od 18,5 do necelých 20 procent. STAN mírně posiluje. Hnutí SPD by teď podpořilo 8,1 procenta dotázaných, Piráty 5,9 procenta a Stačilo! 5,7 procenta. Motoristy by volilo 4,5 procenta lidí, Přísahu 2,9 procenta a SOCDEM 2,3 procenta, Svobodné 2,1 procenta a Zelené dvě procenta.

Opoziční ANO by teď mělo 88 poslanců. Proti výsledkům, které televize zveřejnila před týdnem, si tak polepšilo o dvě křesla. Koalice Spolu by získala 46 mandátů a STAN 26, tedy o dva víc než před týdnem. Voliči by do Sněmovny vyslali 19 zákonodárců z SPD, 11 ze Stačilo! a deset Pirátů.

Proti posledním sněmovním volbám v roce 2021 by tak ANO posílilo o 32 křesel. Koalice Spolu by ztratila 25 poslanců, STAN sedm a SPD jednoho. Piráti by měli o šest zákonodárců víc než teď.

Průzkum sleduje i takzvaný volební potenciál, tedy podíl těch, kteří zvažují danou stranu volit. Při volební účasti 59,5 procenta by opozičnímu hnutí ANO případně svůj hlas mohlo dát 41,8 procenta dotázaných. Spolu by mohlo případně volit 23,4 procenta lidí, STAN 23,1 procenta, SPD 19,4 procenta, Piráty 14,9 procenta a Stačilo! 14,9 procenta. O Motoristech uvažuje 16,2 procenta lidí, o Přísaze 11,8 procenta, o SOCDEM 8,4 procenta, o Svobodných osm procent a o Zelených šest procent.