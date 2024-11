České Sdružení automobilového průmyslu se obává očekávané protekcionistické politiky USA, která by mohla vyústit v zavedení vysokých tarifů na dovozy evropských vozidel a dílů do USA. To by mohlo podle mluvčího sdružení Tomáše Jungwirtha znamenat omezení objemů dodávek do modelů vozidel, které se do USA z EU vyvážejí. V důsledku toho by pak vybrané tuzemské firmy čelily nárůstu nákladů, potažmo potřebě přesunutí části výroby do USA, aby zůstaly konkurenceschopné.

Trumpův tlak na snížení ekologických regulací může podle něj vytvořit dvojí standard pro americký a evropský trh, což by omezilo prostor pro elektrické vozy, do kterých české a evropské automobilky silně investují. Další potenciální riziko představuje možnost prohloubení americko-čínského napětí, které by mohlo negativně ovlivnit dodávky klíčových materiálů potřebných pro výrobu elektromobilů. "Pro český automobilový sektor, jako klíčového zaměstnavatele a exportéra, může vítězství Donalda Trumpa znamenat nutnost přizpůsobit strategie a investiční plány, aby udržel stabilitu a konkurenceschopnost v globálně proměnlivém prostředí," dodal Jungwirth.