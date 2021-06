Británie v souvislostech: Skandál šéfa zdravotnictví škodí premiéru Johnsonovi | E15.cz

Aféra začala minulý pátek, kdy bulvární deník The Sun nachytal britského ministra zdravotnictví Matta Hancocka, jak objímá a líbá svou poradkyni Ginu Coladangelovou. Hancock tak porušil nejen manželský slib, nýbrž i vlastní pandemická opatření proti šíření koronaviru. Za své chování se sice omluvil, podobně jako český exministr Roman Prymula, ale neměl se k podání demise a premiér Johnson jeho setrvání v úřadu zprvu podpořil.

Hancock nakonec složil funkci až v sobotu po silném nátlaku opozice, jež mimo jiné označila ministerského předsedu Johnsona za slabocha. „Ti z nás, kteří vytvářejí pravidla, je mají dodržovat, a proto musím rezignovat,“ řekl provinilý politik na videu zveřejněném na Twitteru.

“Those of us who make these rules have got to stick by them, and that’s why I’ve got to resign.”



Former U.K. Health Secretary Matt Hancock said in a video posted on Twitter, after breaching of his own Covid rules by embracing a senior aide in his office https://t.co/cLiSBw3fZO pic.twitter.com/0GyC7bZiWw