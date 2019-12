Sopka na novozélandském ostrově zabíjela | E15.cz

V době výbuchu vulkánu byli na ostrově jak novozélandští občané, tak cizinci, sdělili policisté. České ministerstvo zahraničí nemá zprávy, že by mezi postiženými byli Češi.

Sopečný ostrov je neobydlený, pravidelně ho ale navštěvují skupiny turistů. Počet lidí, kteří se na White Islandu v době katastrofy nacházeli, policie odhadla na necelých 50.

Osmnáct osob bylo z ostrova zachráněno, další tam ale zůstali a zřejmě okolo 20 osob se tak stále pohřešuje, informovala policie. Téměř všichni zachránění utrpěli zranění, přičemž někteří mají těžké popáleniny, sdělil zástupce novozélandských vyšetřovatelů John Tims. Mezi zachráněnými jsou podle policie mimo jiné turisté z obří luxusní výletní lodi Ovation of the Seas.

Záchranné vrtulníky a letouny podnikly řadu průzkumných letů nad ostrovem, nezaregistrovaly však žádné známky života. „Policie se domnívá, že všichni, kdo zůstali na ostrově živí, byli zachráněni v době evakuace,“ citovala agentura Reuters z policejního prohlášení. Vyšetřovatel Tims uvedl, že vzhledem k přetrvávajícím rizikům nemohou záchranáři zatím na ostrov vstoupit.

Televize přinesly po erupci záběry obrovského mraku, který podle vulkanologů vystoupal do výšky více než 3600 metrů nad sopku. Premiérka Jacinda Ardernová označila erupci, která začala kolem 14:11 místního času (2:11 SEČ), za velmi významnou mimořádnou událost. Úřady vypravily sedm vrtulníků se zdravotníky na palubě na pomoc postiženým.

Česká diplomacie nemá zprávy o tom, že by se erupce nějak dotkla českých turistů pobývajících v oblasti. „Ministerstvo zahraničí nemá informace o tom, že by mezi postiženými byli čeští občané,“ uvedla mluvčí úřadu Zuzana Štíchová. Generální konzulát v Sydney je podle ní v kontaktu s místními úřady a situaci sleduje. Česká diplomacie také prostřednictvím aplikace Drozd rozeslala upozornění všem 230 Čechům, kteří se zaregistrovali, že nyní na Novém Zélandu pobývají, doplnila Štíchová.

Podle monitorovacího systému GeoNet šlo o mírnou vulkanickou erupci a byl vyhlášen čtvrtý, tedy druhý nejvyšší stupeň výstrahy na pětistupňové škále, kde pětka znamená velkou erupci. Novozélandský zpravodajský server Stuff zveřejnil fotografie, které byly pořízeny krátce před erupcí a na nichž je zachyceno několik turistů v blízkosti kráteru.

Mezi turisty, kteří dnes ostrov navštívili a včas ho opustili, byl i Michael Schade ze San Franciska, jenž na twitteru publikoval videonahrávku pořízenou z člunu při odjezdu. Na videu je vidět obrovský oblak bílého kouře a skupinka turistů na břehu. „Dá se tomu jen těžko uvěřit. Celá naše skupina stála před pouhými 30 minutami na okraji kráteru. Když jsme pak v člunu odplouvali, někdo z cestujících na palubě mě na katastrofu upozornil,“ napsal Schade s tím, že se jeho loď vrátila a několik lidí čekajících na molu ještě nabrala.

This is so hard to believe. Our whole tour group were literally standing at the edge of the main crater not 30 minutes before. My thoughts with the families of those currently unaccounted for, the people recovering now, and especially the rescue workers… pic.twitter.com/mn704hobRk