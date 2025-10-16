G7 diskutovala o čínském vývozu vzácných zemin a opatřeních proti ruské ropě
Ministři financí zemí G7 se během svého středečního setkání ve Washingtonu zaměřili na čínská omezení vývozu vzácných zemin a možnosti efektivnějšího zastavení ruské ropy. Zatímco Čína nedávno oznámila regulaci vývozu kovů vzácných zemin, ministři G7 souhlasili s tvrdšími opatřeními vůči ruskému vývozu ropy, která stále financuje válku na Ukrajině.
Setkání skupiny předních demokratických zemí, včetně Velké Británie, Kanady a Spojených států, se konalo ve Washingtonu u příležitosti každoročních podzimních zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky.
Čína minulý týden oznámila, že zavádí omezení na vývoz technologií souvisejících se vzácnými zeminami a plánuje také regulovat vývoz dalších pěti kovů vzácných zemin. Japonský ministr financí Kacunobu Kató proto vyjádřil silné znepokojení nad tímto krokem a zdůraznil význam jednotné reakce G7 v této otázce.
Po on-line schůzce na začátku října vydali ministři financí skupiny společné prohlášení, v němž se shodli, že je čas „maximalizovat tlak na vývoz ruské ropy, který je hlavním zdrojem příjmů Ruska". Spojené státy ve snaze oslabit válečné finance Ruska vyzývají ostatní členy G7, aby uvalily vyšší cla na země dovážející ruskou ropu, zejména na Čínu a Indii.
Po Indii je na řadě Čína
Americký prezident Donald Trump ve středu nicméně oznámil, že indický premiér Naréndra Módí jej ujistil, že Indie už nebude ruskou ropu kupovat. „Je to velký krok. Teď musím přimět Čínu, aby udělala totéž," dodal Trump.
Americký ministr financí Scott Bessent na tiskové konferenci před zasedáním G7 uvedl, že Trumpova administrativa je připravena uvalit na čínský dovoz „ruské ropné clo nebo ukrajinské vítězné clo". Evropští spojenci Washingtonu pak musí jeho příklad následovat, dodal s tvrzením, že Čína nakupuje 60 procent ruské energie.
USA také podle Bessenta brzy zveřejní fotografie poskytnuté ukrajinskou vládou, které mají dokazovat, že čínské součástky tvoří podstatnou část komponentů používaných v ruských bezpilotních letounech nasazených ve válce.