Gates čeká do jara šest vakcín, které mají zbavit svět pandemie | E15.cz

Miliardář Bill Gates předpovídá, že do jara bude schváleno a k distribuci připraveno šest vakcín proti koronaviru. Jmenoval přitom pětici nadějných kandidátů: očkovací látku od firem Pfizer a BioNTech a dále produkty společností Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson a Novavax. Filantrop zároveň v rámci přehlídky zaměřené na finanční technologie v Singapuru vzkázal, že je potřeba zajistit, aby se vakcíny co nejrychleji dostaly i do méně rozvinutých zemí.