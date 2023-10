Izrael a Hamás ve válce: Palestinci zabili desítky lidí | e15.cz

Izraelská armáda bombardovala cíle v Pásmu Gazy poté, co ráno palestinští ozbrojenci spustili rozsáhlý raketový a pozemní útok na Izrael. Zveřejnila video, které podle ní ukazuje zásahy cílů spojených s radikálním hnutím Hamás. Podle deníku The New York Times jeden z úderů zničil ministerstvo vnitra Pásma Gazy.