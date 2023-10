Izrael a Hamás ve válce: Chystá se totální blokáda Pásma Gazy | e15.cz

"Nařídil jsem úplnou blokádu Pásma Gazy. Nebude tam žádná elektřina, žádné potraviny, žádné palivo, vše je uzavřeno," řekl Galant. "Bojujeme proti bestiím a podle toho jednáme," dodal.

"Co bylo v minulosti, už nebude v budoucnosti," uvedl Kac v příspěvku na sociálních sítích, v němž oznámil přerušení dodávek vody.

Nemocnice v Izraeli přijaly přes 2200 zraněných. Palestinská agentura WAFA informuje o téměř třech tisících zraněných v Pásmu Gazy.

Izraelská armáda uvedla, že se terčem jejích útoků v posledních hodinách stalo několik velitelských stanovišť Hamásu, budovy jeho představitelů i mešita, v níž se nacházelo operační zařízení hnutí.

Izraelské ozbrojené síly uvedly, že zaútočily na více než 1000 cílů v Gaze, včetně leteckých úderů, které srovnaly se zemí velkou část města Bejt Hanún v severovýchodním cípu pobřežní enklávy. Mluvčí ozbrojených sil Daniel Hagari řekl, že Hamás město využíval jako základnu pro útoky. Bezprostřední informace o obětech na životech nebyly k dispozici a většina z desetitisíců obyvatel obce pravděpodobně předtím uprchla.

Blíží se pozemní útok

Hlavní otázkou je, zda Izrael zahájí pozemní útok na Gazu, což je krok, který v minulosti přinesl zvýšený počet obětí. Spojené státy podle BBC očekávají, že Izrael do 48 hodin v Pásmu Gazy zahájí pozemní operaci. Blíže k Izraeli směřuje jedna z amerických letadlových lodí.

Izraelská televize s odvoláním na armádu informovala, že povoláno do zbraně bylo 300 tisíc rezervistů. Jde o největší odvod v historii země.

Izraelský ministr obrany Joav Galant v reakci na útok Hamásu nařídil totální blokádu Pásma Gazy. Úřady přeruší dodávky elektřiny a zablokují dovoz potravin či pohonných hmot.

Video se připravuje ... Izraelský úder na pozice Hamásu v Pásmu Gazy • VIDEO Twitter

Pásmo Gazy je od roku 2007, kdy nad ním převzalo kontrolu hnutí Hamás, pod částečnou blokádou Izraele a Egypta Blokáda si vybrala ekonomickou daň a většina z více než dvou milionů Palestinců v Gaze je závislá na zahraniční pomoci.

OSN varuje, že jediné elektrárně v Pásmu Gazy mohou během několika dní dojít zásoby paliva. Většinu elektřiny dosud Pásmo Gazy získávalo z Izraele, ten ale i dodávky elektřiny přerušil.

Ozbrojenci berou zajatce

Palestinští ozbrojenci podle dostupných informací při sobotním útoku z Pásma Gazy brali desítky vojáků a civilistů jako rukojmí a neznámý počet lidí unesli na své území. Deník The Times of Israel poznamenal, že v napadených oblastech předtím pobývaly tisíce Thajců, kteří většinou pracují v místním zemědělství. Podle thajského ministerstva zahraničí je nejméně 12 Thajců mrtvých a 11 lidí skončilo v zajetí.

Činitelé Hamásu tvrdí, že mají více více než stovku zajatců. Izraelský vojenský odhad, o němž informoval deník New York Times, vychází z čísla ještě o 50 vyššího.

OSN uvedla, že v Gaze, kde žije celkem 2,3 milionu lidí, zatím své domovy opustilo přes 123 tisíc z nich.

Útoky na Izrael přišly i z Libanonu

Ozbrojené křídlo Hamásu ve vlastním prohlášení jmenovalo sedm lokalit, kde se podle něj sváděly tvrdé boje. Minometná palba na sever Izraele byla o víkendu hlášena i z Libanonu, k odpovědnosti se přihlásilo radikální hnutí Hizballáh, zarytý nepřítel Izraele, který je podporován Íránem a podle odhadů disponuje desítkami tisíc raket. Izrael na ostřelování reagoval dělostřeleckou palbou. Incident však podle agentur vyvolal obavy z rozšíření konfliktu.

Palestina chce schůzku Ligy arabských států

Palestinská samospráva požádala o svolání mimořádného zasedání Ligy arabských států (LAS) na úrovni ministrů zahraničí. Žádost o svolání schůzky přichází v souvislosti s „brutální a pokračující izraelskou agresí proti palestinskému lidu, včetně eskalace útoku tisíců osadníků na mešitu Al-Aksá,“ citovala agentura WAFA palestinského velvyslance při Lize arabských států. Ta má v současné době 22 členů, a to včetně Palestinské samosprávy.

Papež František ve své promluvě k věřícím vyzval k ukončení násilí v Izraeli. Terorismus a válka podle něj nevyřeší žádné problémy. „S obavami a zármutkem sleduji, co se děje v Izraeli,“ řekl papež a vyjádřil solidaritu s příbuznými obětí. „Válka je porážka, pouze porážka. Modleme se za mír v Izraeli a Palestině,“ dodal.

Česko je připraveno podle svých možností pomoci Izraeli, jak přímo, tak i na mezinárodní scéně, řekl v neděli ministr zahraničí Jan Lipavský, který hovořil se šéfem izraelské diplomacie Elim Cohenem.

Nadále platí, že čeští občané nebyli zasaženi teroristickými útoky v Izraeli, uvedl zástupce velvyslankyně Cyril Bumbálek, který aktuálně pobývá v Tel Avivu. Tuzemské cestovní kanceláře však zrušily na několik týdnů zájezdy do Izraele. Kvůli situaci v Izraeli byly některé letecké spoje mezi Prahou a Tel Avivem zrušeny či zpožděny. Letiště Václava Havla proto doporučilo cestujícím, aby sledovali webové stránky dopravců, u nichž si zakoupili letenky.

Izraelské tajné služby zaskočené

Deník Haaretz na svém webu uvádí, že palestinští teroristé při útoku použili padáky či motorové kluzáky a probojovali se přes brány z Pásma Gazy střežené izraelskou armádou. Izraelské tajné služby zřejmě ofenziva zaskočila.

„Ostraha izraelské hranice byla naprosto nepřipravená, jak se to mohlo stát? V některých oblastech dokonce vojáci ani na místě nebyli a Izraelci volali do médií a volali o pomoc, že tam vůbec není nikdo, kdo by je chránil,“ popsal analytik Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity Praha.

Palestinské radikální hnutí Hamás muselo útok na izraelské území plánovat měsíce, vyzvalo k boji izraelské Araby a také ozbrojence v Libanonu. „Je to ohromný šok, který bude izraelský stát a bezpečnostní aparát dlouho zpracovávat,“ řekl politolog a bezpečnostní analytik Josef Kraus z Masarykovy univerzity v Brně.

Očekává, že Izrael spustí vyšetřování, které posléze ukáže, kde se stala chyba. Svou roli mohlo sehrát to, že se Izrael v posledních měsících hodně zaměřoval na vnitropolitické dění, na problémy vlády a premiéra Netanjahua, jehož pozice je podle odborníků otřesena.

„Dovedu si představit, že existovaly varovné signály, informace, ale ty se musí sdílet, vyhodnocovat, předávat, pak na ně musí někdo zareagovat,“ dodal Kraus. Nelze podle něj nyní předjímat, jestli chyboval bezpečnostní aparát, anebo spíše politická reprezentace, která jej ovládá.

Sobotní a nedělní incidenty na hranicích Gazy a Izraele jsou podle Krause sice nejrozsáhlejší za poslední roky, pořád ale míra eskalace nedosahuje úrovně války, i když tak někteří izraelští představitelé situaci označují. Ze strany Hamásu jde o typický asymetrický boj.

Radikálové se nemohou rovnocenně postavit mnohem lépe vybavené izraelské armádě, volí tedy taktiku „udeř a uteč“, snaží se způsobit maximální škodu, jejich komanda útočí neselektivně na vojáky, policisty i civilisty, poté se znovu stáhnou a budou očekávat odvetu. „Ale už to, že jsou schopní tu hranici překonat, je neskutečný problém pro izraelský aparát,“ podotkl Kraus.

Nejmenovaný představitel egyptských zpravodajských služeb agentuře AP řekl, že Egypt opakovaně varoval izraelskou stranu o hrozbě velkého útoku z Pásma Gazy. Izraelští představitelé se ale soustředili na okupovaný Západní břeh Jordánu a varování ohledně Pásma Gazy zlehčovali, dodal zdroj.