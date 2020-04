Trumpovy výroky znervózňují republikány | E15.cz

V USA stále roste počet obětí nemoci, o víkendu dosáhl k téměř 55 tisícům. V důsledku tvrdých opatření navíc raketově stoupá počet lidí bez práce. O podporu v nezaměstnanosti už zažádalo na 26 milionů lidí.

Trumpův přístup k šíření nákazy je přitom od počátku zpochybňován jako pomalý a chaotický. Některé jeho výroky se stávají terčem nejen tvrdé kritiky v souvislosti s ohrožováním zdraví obyvatel, ale i výsměchu.

„Pak tu vidím, že to za minutu zabije dezinfekce. Je tady způsob, jak bychom to mohli nějak vstříknout dovnitř? Skoro jako čištění. Protože se to (koronavirus) dostává do plic a napáchá to tam hrozné škody.... takže by bylo zajímavé se tím zabývat,“ poznamenal například americký prezident v uplynulých dnech s tím, že výzkum nechá na lékařích.

V první půli dubna Trumpovo počínání podle agentury Gallup schvalovalo 43 procent Američanů, o šest procentních bodů méně než v předchozím období. „S volným pádem ekonomiky čelí republikáni velmi náročné situaci, jde o úplný posun z místa, kde jsme byli před několika měsíci,“ připustil pro The New York Times jeden z republikánských stratégů Glen Bolger. Poslední průzkumy naznačují, že uchazeč o demokratickou nominaci Biden by v současnosti těsně zvítězil v klíčových státech, kterými jsou Florida, Michigan, Pensylvánie a Wisconsin.

Komentátoři však podotýkají, že to ještě nemusí nic znamenat, někdejší prezidentská kandidátka Hillary Clintonová na tom byla v roce 2016 touto dobou ještě lépe. Ačkoli minulé týdny mohly nahlodat důvěru některých Američanů v Trumpovu schopnost provést zemi krizí, zůstává její rozdělení natolik hluboké, že nelze předpokládat významný odliv voličů současného prezidenta.

Republikáni a Bílý dům přesto činí opatření, aby zabránili stupňování problémů. Taktika je podle zákulisních informací prostá - odklidit prezidenta trochu do ústraní, jelikož mu jeho neustálé výstupy ke koronaviru škodí. Je pravděpodobné, že Trump plánuje oznamovat už jen zásadní informace a bude se soustředit hlavně na ekonomické otázky.

„Ano, obávám se jeho přílišné publicity,“ řekl serveru Politico zdroj z Trumpova okolí. „Dvouhodinové hašteření s médii v živém televizním přenosu nijak nepomůže Američanům, kteří nyní trpí a chtějí vědět, jak a kdy se jejich životy vrátí k normálu,“ dodal. Spekuluje se rovněž o chystaných změnách v administrativě, židle se houpe pod ministrem zdravotnictví Alexem Azarem.

Pro Trumpa může být do další kampaně velkým problémem, že řada lidí zřejmě příliš nedůvěřuje ani jeho ekonomickému úsudku. Podle aktuálního průzkumu Gallupu více než dvě třetiny Američanů míní, že guvernéři jejich států činí správné hospodářské kroky. V Trumpově případě je to jen 47 procent tázaných, prakticky stejné skóre mají republikánští i demokratičtí lídři v Kongresu.

Demokraté se snaží tématu chopit. Biden tvrdí, že dosavadní opatření na podporu ekonomiky jsou nedostatečná a míří špatným směrem. Volá po větší pomoci státům a městům, tvrdí rovněž, že mnohé malé firmy nedosáhly na půjčky. Někdejší zástupce Baracka Obamy je zároveň přesvědčen, že se Trump pokusí ze současných problému vyvléct odkladem listopadových voleb.

Potíže však zřejmě čekají i Bidena. Média se stále více věnují obvinění, podle nějž měl v roce 1993 jakožto senátor sexuálně obtěžovat stážistku Taru Readovou. V donedávna silně rozdělené demokratické straně to může vyvolat nové pnutí a debaty o vhodnosti jeho kandidatury.