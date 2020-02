Severní Irsko: Vítěz voleb odmítá spolupráci se Sinn Féin | E15.cz

Pro irskou stranu Sinn Féin se několik dní po velkém volebním úspěchu možná pro tuto chvíli uzavřela cesta k moci. Napsala to agentura Reuters poté, co koalici s levicově nacionalistickým uskupením zavrhla středopravicová Fianna Fáil, která co do počtu mandátů těsně ve volbách zvítězila. Její lídr Micheál Martin uvedl, že vzhledem k aktuálnímu rozložení sil v parlamentu nemůže vyloučit opakování voleb.