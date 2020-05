SpaceX: Start lodi Crew Dragon byl odložen kvůli špatnému počasí | E15.cz

Společnost SpaceX poprvé dopraví lidskou posádku k vesmírné stanici ISS. Využije k tomu několik let testovanou vesmírnou loď Crew Dragon. Je to navíc poprvé po devíti letech, kdy vesmírné plavidlo dopraví posádku do vesmíru z amerického území. Crew Dragon měl odstartovat ve středu 27. května ve 22:33 SELČ z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě. Kvůli počasí byl však start odložen na sobotu 30. května 21:22 SELČ. Pokud by ani to nevyšlo, dalším dnem je pak neděle 31. května 21:00 SELČ. Na palubě budou astronauti NASA Robert Behnken a Douglas Hurley.

Kromě toho, že Američané po dlouhé době nebudou muset letět v ruské lodi Sojuz z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu, půjde o významnou událost i z jiného hlediska. Poprvé totiž do vesmíru dostane lidskou posádku soukromý dopravce. Nosná raketa Falcon 9 a loď Crew Dragon patří společnosti SpaceX podnikatele Elona Muska.

Plánovaný let je stále ještě jen testem nové lodi. Zatím se neví, kolik času Behnken a Hurley na ISS stráví. Zda to bude jeden nebo čtyři měsíce, závisí na tom, jak dobře si jejich Crew Dragon povede, ale také na stavu další pilotované lodi Crew Dragon, kterou SpaceX připravuje pro první už provozní misi těchto vesmírných transportérů, označenou jako Crew-1.

Loď Crew Dragon

Crew Dragon je uzpůsobena pro let až sedmičlenné posádky. Celková nosnost lodi má být až šest tun, přičemž zpět na Zemi může dopravit polovinu této hmotnosti. Její systémy mají vydržet jeden týden volného letu a po připojení k ISS až 210 dní. Let je plně automatický, posádka tedy nebude muset vykonávat žádné úkony, pokud to nebude nezbytné. Během dnešního plánovaného testovacího letu by měla posádka ovšem zkoušet loď řídit i manuálně.

Živý přenos

Animace letu Crew Dragon

Posádka lodi Crew Dragon

Robert L. Behnken (49)

Pochází ze St. Ann v Missouri a do NASA byl vybrán v roce 2000. Nejdříve pracoval jako strojní inženýr a později v armádě testoval různá letadla. Za sebou má už dva vesmírné lety a taky misi na ISS. Ve vesmíru strávil téměř 30 dní. Byl 469. člověkem ve vesmíru. V poslední době se věnoval tréninku a přípravě právě letu Demo 2 vesmírné lodi Crew Dragon a úzce se podílel na jejím vývoji.

Douglas G. Hurley (53)

Pochází z Endicottu v New Yorku, do NASA přišel v roce 2000. Jeho vojeská kariéra začala po studiích u Námořní pěchoty Spojených států, kde se stal pilotem. Následně sloužil jako projektový důstojník a testovací pilot. Stejně jako jeho mladší kolega se účastnil dvou vesmírných letů a v poslední době se soustředil výhradně na let Demo 2 lodi Space Dragon společnosti SpaceX.

Ukončení amerického vesmírného programu

NASA se stala závislou na ruské vesmírné agentuře Roskosmos po ukončení programu raketoplánů v polovině roku 2011. Program známý jako Space Shuttle odstartoval v roce 1981 s velice ambiciózními plány. Nakonec ale zkrachoval kvůli vysokým nákladům. Záměrem totiž bylo, že raketoplány budou startovat téměř na týdenní bázi a s nízkými náklady. Cena za kilogram dopravený do kosmu raketoplánem však byla ve výsledku podobná jako za kilogram vynesený konvenční raketou.

Do vesmíru tak nakonec zamířilo jen pět letounů, z nichž dva byly zničeny. Zbývající tři letěly do kosmu přibližně třicetkrát, což je v příkrém rozporu s původními plány o vysoké frekvenci startů. Raketoplány se však ocitly na konci životnosti a jejich udržení v provozu bylo stále náročnější. Celý program se tak stal neperspektivním a byl ukončen. Američané pro cestu do vesmíru následně museli začít využívat ruské lodě.

Zbavit se této závislosti je pro Američany nejen otázkou prestiže, ale peněz, které chce národní úřad nechat v domácí ekonomice. Mluvčí NASA Stephanie Schierholzová nedávno sdělila, že místo pro jednoho astronauta v Sojuzu bude na plánovaný podzimní let stát více než 90 milionů dolarů (přes 2,2 miliardy korun).

„Poprvé od roku 2011 už jsme jen kousek od toho, abychom na amerických raketách z amerického území vyslali americké astronauty," prohlásil už dříve při slavnostním představení členů posádek šéf NASA James Bridenstine. Nyní má SpaceX u NASA nasmlouvaných až šest pilotovaných letů za 2,6 miliardy dolarů.