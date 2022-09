Ukrajinská protiofenziva slaví první úspěchy | E15.cz

✅ Ukrajinci osvobodili městečko v Chersonské oblasti

Ukrajinští vojáci v neděli znovu ovládli několikatisícové městečko Vysokopilja na severu Rusy okupované Chersonské oblasti, o které v posledních dnech sváděli těžké boje. Informaci potvrdili zástupci kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. On sám v pravidelném večerním proslovu mluvil o tom, že od vojenských velitelů a šéfa zpravodajských služeb má dobré zprávy.

„Krok po kroku“, napsal šéf kanceláře prezidenta Zelenského Andrij Jermak na Twitteru k fotografii, na níž vojáci údajně vyvěšují vlajku na střeše nemocnice v městečku Vysokopilja. Později ji sdílel i jeho zástupce Kyrylo Tymošenko, který k ní napsal: „Vysokopilja. Chersonská oblast. Ukrajina. Svobodní“.

Také řada ruských kanálů na telegramu věnujících se válce na Ukrajině potvrzuje, že ruské jednotky byly nuceny městečko opustit. Napsal o tom například bývalý velitel proruských separatistů v Donbasu Igor Girkin, známý též jako Strelkov. Ztrátu městečka označil za „citelný taktický neúspěch“.

✅ Británie se dozví jméno Johnsonova nástupce

Britská Konzervativní strana oznámí jméno svého nového lídra, který vystřídá Borise Johnsona v čele strany i v úřadu britského premiéra. Podle posledních průzkumů má větší šance ministryně zahraničí Liz Trussová (47), druhým z kandidátů je exministr financí Rishi Sunak (42). Stranické hlasování skončilo v pátek. Johnson by měl podat demisi v úterý, týž den královna Alžběta II. jmenuje nového britského premiéra či premiérku.

Nový šéf vlády zdědí vážné hospodářské potíže, inflaci na čtyřicetiletém maximu a energetickou krizi. Průmyslové zdroje jsou optimistické, že nový premiér podpoří plány na zmrazení energetického stropu, tedy maximální ceny za plyn a elektřinu, kterou každé tři měsíce stanovuje regulátor Ofgem.

✅ Vláda v Berlíně připravuje pro Němce další pomoc s inflací

Německo chce dalším balíkem opatření ve výši 65 miliard eur ulevit obyvatelům a podnikům od prudce rostoucí inflace a s tím souvisejících vysokých cen energií. Dohodli se na tom vládní sociální demokraté kancléře Olafa Scholze s koaličními Zelenými a liberálními svobodnými demokraty (FDP). Scholz v nedělním večerním rozhovoru s televizí ZDF řekl, že na snížení vysokých cen energií chce využít nadměrné a nečekané zisky energetických společností.

Na opatřeních, která zahrnují návrhy na rozšíření slev na veřejnou dopravu a daňové úlevy pro 9000 energeticky náročných podniků, se koaliční partneři dohodli po 18hodinovém jednání. „Kvůli rychlému růstu cen energií je nutná rychlá a přiměřená pomoc občanům a podnikům,“ uvádí se ve vládním dokumentu. Balíček pomoci zahrnuje také jednorázový příspěvek na energie 300 eur pro seniory. Studentům vláda poskytne jednorázově 200 eur.

✅ Tchajwanský výrobce baterií zvažuje evropskou lokalitu pro svou továrnu

Tchajwanský výrobce baterií ProLogium Technology zařadil do užšího výběru čtyři evropské země, v nichž zvažuje postavit továrnu za osm miliard dolarů, která by znamenala slibnou, ale neověřenou novou výrobu článků pro elektromobily. Startup na baterie s pevným elektrolytem (solid-state) podle Reuters zvažuje Británii, Francii, Německo a Polsko, závod by přinesl tisíce pracovních míst.

Tento typ baterií by mohl významně ovlivnit sektor elektromobility a urychlit odklon od fosilních paliv, jelikož umožní uchovat více energie, rychleji se nabíjet a nabídne větší bezpečnost než tekuté lithium-iontové baterie. ProLogium Technology v lednu podepsala dohodu o spolupráci se značkou Mercedes-Benz.

Stane se dnes

Uskuteční se jednání Asociační rady Evropské unie a Ukrajiny, která povedou šéf unijní diplomacie Josep Borrell a ukrajinský premiér Denys Šmyhal.

Bude se konat schůzka ministrů Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a dalších států, které stojí mimo tuto organizaci.

Má padnout verdikt nad ruským novinářem a poradcem šéfa Roskosmosu Ivanem Safronovem, jenž je obžalován z vlastizrady kvůli údajné spolupráci s českou rozvědkou.

Srbská premiérka Ana Brnabičová navštíví Kosovo, kde se setká s představiteli srbské menšiny. Cesta přichází po týdnech zvýšeného napětí mezi Bělehradem a Prištinou.