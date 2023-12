Ze 105 zabitých vojáků v Gaze zemřelo 20 kvůli palbě do vlastních řad

Ze 105 izraelských vojáků, kteří dosud přišli o život během pozemní ofenzivy Izraele v Pásmu Gazy, jich dvacet zahynulo v důsledku palby do vlastních řad a jiných nehod. S odkazem na aktuální údaje, které zveřejnila izraelská armáda, o tom informoval server The Times of Israel. Třináct vojáků bylo zabito při palbě do vlastních řad vinou chybné identifikace cíle, tedy během úderů původně zamýšlených jako útok na nepřítele. Stali se obětí nejen střelby z ručních zbraní, ale také izraelských leteckých úderů či palby z tanků. Jeden voják podlehl střelbě, která ho nechtěně zasáhla, další dva byli zabiti při náhodném výstřelu zbraně. Dva vojáci zemřeli při nehodách, kdy obrněná vozidla izraelské armády najela na vlastní jednotky. A další dva vojáky usmrtily střepiny z výbušnin, které izraelské síly úmyslně odpálily.