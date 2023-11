Válka v Izraeli ONLINE: O evakuaci z Pásma Gazy má zájem 11 Čechů | e15.cz

Izrael varoval své občany před nárůstem antisemitismu v zahraničí

Izraelské úřady v pátek vydaly varování pro své občany před nárůstem antisemitismu v zahraničí. Izraelcům a Židům podle varování hrozí v zahraničí útoky, které by mohly ohrozit jejich život. Podle úřadů by Izraelci měli přehodnotit své plány na cesty do zahraničí, píše server The Jerusalem Post.