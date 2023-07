Summit NATO 2023 ve Vilniusu: Aliance řeší vstup nových členů | e15.cz

Český prezident Petr Pavel promluvil hned na začátek na veřejné diskuzi ve Vilniusu o situaci na Ukrajině. Na otázku ohledně vývoje ukrajinské protiofenzívy uvedl, že „Ukrajina pomalu získává území, pravděpodobně stále hledají slabá místa v ruské obraně. Stále nenasadili významné síly, které připravili.“

Ukrajinští vojáci jsou dle jeho názoru vybaveni lepší technikou než Rusové, což je doprovázeno větší motivací. Čeho však nemají dostatek. je munice a vzdušné síly. Ukrajina potřebuje „povzbuzení a ujištění“ uvedl Pavel.

Francie na úvod summitu oznámila, že začala Ukrajině dodávat rakety s plochou dráhou letu SCALP/Storm Shadow. Rakety mohou nosit ukrajinská letadla a mají dostřel až 250 kilometrů, nejvíce ze všech zbraní dosud poskytnutých západními spojenci Ukrajině.

Ukrajina v NATO? Nejdříve po válce

Podle Zelenského by bylo absurdní, kdyby summit nestanovil harmonogram pro projednávání přijetí Ukrajiny do NATO. Nejistota ohledně toho, zda NATO přijme po skončení války Ukrajinu do aliance, akorát povzbuzuje Rusko v agresi, uvedl.

Zelenskyj na svém Twiiteru uvedl, že je nespokojený se signály summitu i s tím, že se některé otázky probírají v jeho nepřítomnosti. „Vypadá to, že nebylo v úmyslu pozvat Ukrajinu na summit, ani ji učinit členem aliance,“ uvedl v tweetu.

We value our allies. We value our shared security. And we always appreciate an open conversation.

Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect.



But Ukraine also deserves respect. Now, on the way to Vilnius, we received signals that… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2023

Před začátkem summitu uvedl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, že Ukrajina ušla velký kus cesty a se Severoatlantickou aliancí si je mnohem blíže než dřív. Podle něj by se to mělo odrazit v rozhodnutích NATO, včetně odstranění Akčního plánu členství (MAP) z procesu připojení Ukrajiny, což je předstupeň plného začlenění do NATO, uvedla agentura Reuters.

„Vše dohromady, včetně toho, že dáme jasně najevo, že se Ukrajina stane členem, zrušíme Akční plán členství, (...) vyšle velmi silný a pozitivní vzkaz od NATO směrem k Ukrajině,“ dodal Stoltenberg.

Podle poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jakea Sullivana nyní není členství Ukrajiny v NATO možné, protože by to alianci přivedlo do války, uvedl před summitem. Časový rámec pro budoucí členství Ukrajiny zatím není, dodal.

„Spojenci se dohodnou na novém balíku zvýšené podpory pro Ukrajinu, zhodnotí její dlouhodobé potřeby a rozšíří plány pro vzájemnou spolupráci s NATO,“ řekl Sullivan. Americký prezident Joe Biden, který se summitu také účastní, se s Volodymyrem Zelenským sejde ve středu. Podobně jako Sulliva se před summitem vyjádřil i polský prezident Andrzej Duda.

Záruky jako pro Izrael

Americký prezident Joe Biden prohlásil, že je připraven poskytnout Ukrajině stejné garance jako Izraeli. „Slyšel jsem, že americká delegace přišla s novým návrhem závěrečné deklarace, která ne všem je úplně srozumitelná," komentoval to prezident Pavel. USA Izraeli dodává zbrojní techniku, a to včetně té nejmodernější. I přes to, že Spojené státy poskytují Ukrajině rozsáhlou vojenskou pomoc, dosud se vyhýbají dodávání nejmodernějších technologií.

Na tom, že by Ukrajina měla vstoupit do NATO až po skončení války, panuje všeobecná shoda. Ostatně i prezident země Volodymyr Zelenskyj zdůrazňuje, že mu jde o budoucnost. „Nemluvíme o dnešním členství. Chápeme, že za války se nemůžeme stát členem NATO, ale musíme si být jisti, že po válce ano. A to je přesně signál, který chceme dostat: že po válce bude Ukrajina členem NATO,“ prohlásil Zelenskyj podle agentury Ukrinform.

NATO - jak funguje a pomáhá?

Co se týče vstupu Švédska do NATO, podle maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa, který se taktéž zúčastní summitu, je ratifikace vstupu Švédska do NATO Maďarskem už jen technickou otázkou. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan navíc v pondělí oznámil, že žádost Švédska pošle k ratifikaci do parlamentu co nejdříve. Turecko a Maďarsko jsou jediné dvě země, které vstupu Švédska do NATO bránily.

Také generální tajemník Stoltenberg vyjádřil přesvědčení, že na příštím summmitu bude už Švédsko členem aliance.

Důležitým tématem bude pro členy aliance i posilování vlastních obranných kapacit, s čímž úzce souvisí otázka financování. Řada zemí pod tíhou ruské invaze na Ukrajinu přislíbila větší výdaje na vojenské účely. A to jak ty, které byly dlouhodobě pod doporučenými dvěma procenty HDP, tak státy, které tyto cíle aspoň v posledních letech plnily. Hovoří se také o tom, že dvě procenta by měla být spodní hranicí, jestřábi usilují o tři až čtyři procenta.