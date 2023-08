Němci a Španělé soutěží o zákazku na indické ponorky | e15.cz

Indové podle Bloombergu zkoumají nabídku konsorcia německé společnosti ThyssenKrupp a bombajské Mazagon Dock Shipbuilders. Konkuruje mu španělská Navantia ve spolupráci s indickou soukromou loděnicí Larsen & Toubro. Při vyhlášení tendru na konvenční ponorky indické ministerstvo obrany zdůraznilo, že očekává významný transfer technologií do indických loděnic. První plavidlo by mělo podle webu Navalnews získat do šesti let od podpisu smlouvy.

Vzhledem k tomu, že Peking v posledních letech zvýšil svou námořní kapacitu, stárnoucí indická ponorková flotila už dostatečně neodrazuje mocného souseda od působení v Indickém oceánu. Indické námořnictvo podle vlády potřebuje minimálně 24 konvenčních ponorek, ale teď jich má jen šestnáct. Většina má za sebou tři desetiletí služby, takže se blíží vyřazení.

Ponorkový tendr řeší země v době, kdy hledá spolehlivé zbrojní dodavatele, kteří by nahradili Rusko. Indie za posledních dvacet let podle Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) nakoupila zbraně za více než šedesát miliard dolarů, přičemž téměř 39 miliard utratila v Rusku.

Agrese na Ukrajině však Moskvě svázala ruce a své trhy ztrácí. Ruský podíl na globálním vyzbrojování poklesl v letech 2018 až 2022 na šestnáct procent z 22 procent v předchozí pětiletce. V případě Indie, tradičně největšího ruského odběratele, poklesl ruský export o 37 procent. A předpokládá se, že tento trend bude pokračovat.

„Je to proto, že Rusko bude upřednostňovat dodávky vlastním ozbrojeným silám a zahraniční poptávka zůstane nízká kvůli obchodním sankcím a rostoucímu tlaku ze strany USA a jejich spojenců, aby jednotlivé státy nekupovaly ruské zbraně,“ uvedl na jaře analytik SIPRI Pieter Wezeman.

Indické letectvo si podle CNN na jaře stěžovalo, že Moskva nedokáže dostát svým závazkům týkajícím se prodeje zbraní. Bez upřesnění tehdy konstatovalo, že se „velká dodávka neuskuteční“. Tehdy se spekulovalo o tom, že by se to mohlo týkat části kontraktu na systémy protivzdušné obrany S-400. Indie jich v roce 2018 koupila pět za 5,4 miliardy dolarů, ale dosud dostala jen tři.

Tento týden však agentura Interfax citovala šéfa Federální služby pro vojensko-technickou spolupráci Dmitrije Šugajeva, podle něhož bude zbytek zakázky vyřízen včas, tedy do konce příštího roku. „Výroba protiletadlových raketových systémů S-400 Triumf probíhá podle harmonogramu. Očekává se, že dodávka bude dokončena v dohodnutém časovém rámci,“ uvedl. Indické letectvo je každopádně na Rusku závislé i v dodávkách náhradních dílů pro stíhačky Su-30MKI a MiG-29.

Zároveň už nakupuje jinde: například francouzské stíhačky, izraelské drony a americké motory pro bojová letadla. Je přitom stále patrnější, že země by se ráda poučila a využila aktuálních okolností k rozvoji vlastního obranného průmyslu.

V případě zmíněných motorů podepsaly memorandum o porozumění americká společnost GE Aerospace s indickou státní společností Hindustan Aeronautics Limited (HAL). „Tato průkopnická iniciativa na výrobu motorů F414 v Indii umožní větší přenos americké technologie proudových motorů než kdykoli předtím,“ napsaly jejich domovské země ve společném prohlášení.

„Je realitou, že musíme snížit závislost na Rusku. Ale to je druhá část. První částí je snaha zbavit se importu,“ konstatoval minulý měsíc podle Reuters nejmenovaný vysoký indický důstojník. Samotní Indové ale míní, že odpoutat se od závislosti na Rusku, ať už nákupy, či budováním vlastních kapacit, potrvá přinejmenším dvě dekády.

Odborníci tak čekají, že na indickém trhu uspějí zbrojaři ochotní sdílet své technologie a kladou si nejméně přísné podmínky pro jejich využití. A předpokládají, že Spojené státy budou v tomto směru poměrně opatrné. „USA budou stále podezřívavé v tom smyslu, jak jsou jejich systémy používány a jak by to mohlo vzhledem k úzkému partnerství Indie s Moskvou pomoci Rusům,“ řekl Reuters Derek Grossman z amerického think-tanku Rand Corporation.