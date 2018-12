Tápání Sparty, Ronaldovo interview a Zlatanův pozoruhodný výrok, týkající se Zlatého míče – to jsou jen některá z témat, která si našla cesta do nového dílu Sporťákova KO. Adama Nenadála ale zaujalo gesto fair play v podání Tomáše Plekance. „Chtělo by to víc hokeje třeba do českého fotbalu,“ glosuje Nenadál.