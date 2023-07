Země živitelka 2023 | České Budějovice | Vstupné, termín, program | e15.cz

Termín konání výstavy Země živitelka 2023: Kdy začíná a kdy končí?

Země živitelka se uskuteční v termínu 24.–29. srpna 2023. Jedná se o 49. ročník, který jako obvykle přinese šest dní plných ukázek z různých oblastí zemědělství i zajímavého doprovodného programu. Tentokrát nese podtitul „Na cestě k udržitelnosti“ a dává tak jasně najevo, které téma bude pro letošní ročník klíčové.

Mapa areálu výstaviště v Českých Budějovicích

Už tradičním místem konání je rozsáhlý areál výstaviště v Českých Budějovicích, který svým návštěvníkům nabízí celkem 25 hektarů venkovních ploch a pavilonů. Během veletrhu v nich najdou zázemí jednotlivé zemědělské obory. Pořadatelé obyčejně na svých stránkách zveřejňují podrobnou mapu areálu, která návštěvníkům usnadní orientaci ve vyhrazených prostorách. Mapa pro letošní ročník 2023 zatím nebyla zveřejněna, plán pro ročník 2022 je k nahlédnutí po rozkliknutí odkazu výše.

Ceny vstupenek a parkování

Vstupné se dělí do několika kategorií, přičemž nejvyšší sazba je 200 korun. Vstupenka opravňuje svého držitele ke vstupu do všech pavilonů, které jsou součástí výstavy. Vstupné neplatí děti do šesti let, dospělý doprovod školních nebo jiných organizovaných výprav ani doprovod držitele průkazu ZTP/P. Pro ostatní návštěvníky platí následující sazby:

Typ vstupenky Cena v předprodeji Cena na místě Základní vstupné 160 korun 200 korun Zlevněné vstupné (pro děti od 7 let, studenty do 26 let, seniory od 65 let a držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P) 100 korun 120 korun Rodinné vstupné pro 3 a více osob (platí maximálně pro dva dospělé a čtyři děti do 15 let) 340 korun 400 korun

Lístky lze nakupovat online v předprodeji přímo na stránkách výstaviště. Návštěvníky, kteří se na veletrh chystají dorazit autem nebo na motorce, pak budou jistě zajímat i poplatky za parkování:

Typ vozidla Celodenní parkování Motorka 90 korun Auto 180 korun Dodávka, autobus 350 korun

Otevírací doba areálu

Areál je otevřený každý den od 9 do 18 hodin s výjimkou posledního dne, kdy zavře o hodinu dříve:

Den Datum Otevírací doba Čtvrtek 24. srpna 9–18 hodin Pátek 25. srpna 9–18 hodin Sobota 26. srpna 9–18 hodin Neděle 27. srpna 9–18 hodin Pondělí 28. srpna 9–18 hodin Úterý 29. srpna 9–17 hodin

Program a co bude na výstavě k vidění

Země živitelka už tradičně nabídne ukázky nejnovější zemědělské techniky a také řadu zajímavostí z oblasti výzkumu a vzdělávání. Návštěvníci se blíže seznámí s jednotlivými zemědělskými obory, jako jsou například chov hospodářských zvířat, rostlinná výroba, potravinářská výroba, pěstitelství nebo lesní a vodní hospodářství, které jim představí svou historii i současnost.

Kromě ploch určených pro zemědělskou techniku nebo hospodářská zvířata tady mají vyhrazený prostor i výrobci českých potravin, kteří umožňují ochutnávky svých produktů i jejich nákup. Mezi vystavovateli napříč celým veletrhem nechybějí zemědělské firmy, státní instituce ani nejrůznější odborné organizace. Jednotlivé obory pak mají nejen své vlastní pavilony, ale také program, který organizátoři před začátkem akce zveřejní na oficiálních stránkách.

Národní dožínky

Termín veletrhu není vybírán jen tak náhodně. Konec srpna se pro zemědělce obvykle nese ve znamení dožínek, tedy svátku sklizně vypěstované úrody. Proto se i v rámci Země živitelky slaví Národní dožínky s dožínkovým průvodem, kterého se účastní mimo jiné představitelé státu.

Zlatý klas

Nedílnou součástí veletrhu je pak i soutěž Zlatý klas, ve které Ministerstvo zemědělství ČR jako hlavní spolupořadatel akce vyhlašuje nejlepší vystavený exponát. O přízeň poroty se tady ucházejí výrobky, technologie i novinky rozdělené do čtyř kategorií:

rostlinná výroba,

živočišná výroba,

mechanizace,

potravinářská výroba.

Návštěvnost: Kolik přiláká Země živitelka lidí?

Jedná se o jednu z nejvýznamnějších a největších akcí svého druhu, kterou každoročně navštěvují tisíce návštěvníků a stovky vystavovatelů. Loňský ročník přivítal celkem 114 501 návštěvníků, kteří se mohli zastavit u více než 600 vystavovatelů. Návštěvníků tak oproti předchozímu ročníku, který nedosáhl ani stotisícové návštěvnosti, přibylo a jejich počet se zase více přiblížil předcovidovým číslům.

Historie veletrhu Země živitelka

Historie veletrhu sahá až do roku 1960, kdy se v prostorách dnešního výstaviště uskutečnila první zemědělská výstava s názvem Zemědělství 1960. Zavést každoroční tradici se ovšem tehdy ještě nepovedlo. Podařilo se to až o deset let později, tedy v roce 1970, kdy se tady uskutečnil první ročník výstavy s názvem Země živitelka. Tehdy se ale jednalo jen o krajskou zemědělskou výstavu, ke změně postavení na celorepublikový veletrh došlo v roce 1973. Tento rok tedy můžeme považovat za první ročník veletrhu v podobě, v jaké ho známe i dnes.

Některé rozdíly bychom ale přece jen našli. Země živitelka původně prezentovala především výsledky, respektive úspěchy socialistického zemědělství. V prvních letech také trvala až 16 dní a některé ročníky přilákaly i více než 750 tisíc návštěvníků. Postupně se program zkracoval a klesal také počet návštěvníků. I přes veškeré změny, kterými v následujících letech prošla, si ovšem Země živitelka zachovává své výsadní postavení a je jedním z nejnavštěvovanějších veletrhů v Česku. Od prvního ročníku v roce 1973 se výstava nekonala jen dvakrát – v roce 2002 kvůli povodním, které zasáhly areál výstaviště, a v roce 2020, kdy ji překazila pandemie koronaviru.

Historie výstavy je úzce provázaná i se samotným vznikem výstaviště. Zemědělství 1960 bylo vůbec první výstavou, která v objektu proběhla. Výstaviště vzniklo v oblasti původních mokřadů na břehu Vltavy a postupně se rozrůstalo až do dnešní podoby. Areál a jeho pavilony prošly řadou rekonstrukcí. Zatím poslední proběhla v roce 2021, kdy došlo ke kompletní obnově Národního pavilonu Z, ze kterého vznikl jeden z největších multifunkčních sálů jižních Čech. Za zmínku stojí i rekonstrukce restauračního pavilonu.

VIDEO: Traktor s nulovými emisemi na čpavek