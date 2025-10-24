Ceny čipů ženou nahoru i mobily. Xiaomi zdražuje, viní umělou inteligenci
Zájem technologických gigantů o čipy pro umělou inteligenci vyvolal na trhu nedostatek paměťových komponent a prudký růst jejich cen. Čínský výrobce Xiaomi proto zdražil nové modely telefonů, včetně řady Redmi K90. Prezident firmy varuje, že tlak na ceny může ještě zesílit, informuje o tom agentura Reuters.
Celosvětový zájem o čipy pro využití v aplikacích umělé inteligence (AI) omezil dodávky běžných čipů používaných v chytrých telefonech, uvedl Reuters.
„Tlak na náklady se přenesl do cen našich nových produktů," napsal prezident Lu Wej-ping na sociální síti Weibo. „Rostoucí náklady na paměťové čipy výrazně překonávají očekávání a mohly by ještě růst," dodal.
Společnost Xiaomi ve čtvrtek uvedla na trh základní model Redmi K90 s cenou od 2 599 jüanů (7650 korun), který je vybaven 12 GB paměti a úložištěm s kapacitou 256 GB. Jeho předchůdce K80 byl v listopadu 2024 uveden při ceně 2499 jüanů (7350 korun).
Přetahovaná o čipy
Prezident firmy na distribuci polovodičů Fusion Worldwide Tobey Gonnerman tento týden upozornil, že v posledním měsíci až dvou poptávka po paměťových čipech prudce vzrostla a objevil se boj o zboží, který bude nadále sílit. Objednávky jsou nyní dvojnásobné až trojnásobné ve srovnání s tím, co se objevilo v minulosti při jejich nedostatcích.
Velké technologické společnosti, včetně firem Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft a CoreWeave, by letos měly utratit za infrastrukturu pro AI kolem 400 miliard USD (8,4 bilionu korun), odhaduje banka Morgan Stanley.
Růst se časově shoduje s cyklem výměny tradičních datových center a osobních počítačů i lepším prodejem telefonů, než se očekávalo. To podle analytiků oslovených agenturou Reuters zhoršuje nedostatek paměťových čipů a zvyšuje jejich ceny.